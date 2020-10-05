banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1157
ALTIN
475.302
DOLAR
7.7498
STERLİN
10.0580
EURO
9.1167
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Tatar’ın en zor haftası
Tatar’ın en zor haftası
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

MDP, BRT'nin programına katılmayacak

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Partinin Cumhurbaşkanı adayı Fuat Türköz Çiner’in, adaylara eşit yaklaşmadığını ileri sürdükleri BRT’nin programına katılmayacağını açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
MDP, BRT'nin programına katılmayacak
banner337
banner351

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, yazılı açıklamasında, BRT’ye gönderdiği yazıyı paylaştı. 

BRT’ye gönderilen yazı şöyle:

“MDP Cumhurbaşkanı adayı Sn. Dr. Fuat Türköz Çiner’e 05 Ekim 2020, Pazartesi, saat 21:00’da BRT kanalında yapılacak program ile ilgili yapmış olduğunuz 04 Ekim 2020 tarihli davetinize sayın adayımızın, aşağıdaki sebeplerden dolayı, icabet edemeyeceğini bildiririz:

banner341
Sn. Dr. Fuat Türköz Çiner, bir siyasî parti adayı olmasına rağmen, BRTK tarafından, diğer parti adaylarıyla eşit muameleye tabî tutulmamış ve diğer parti adaylarına, seçim sürecince, gerek şahsen gerekse temsilcileri tarafından görüşlerini ve siyasî programlarını halkımıza sunmak için birçok kez birçok imkân tanınmışken Milliyetçi Demokrasi 
Partisi adayı Sn. Dr. Fuat Türköz Çiner’e böyle bir imkân tanınmamıştır.

Keza, BRTK, sözü edilen programlara bağımsız ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen adayları dahi davet etmişken, bu geç safhada, ve bağımsız adayların ancak bazılarının davet edildiği bir programa iştirak ederek BRTK’nın bu hatalı  davranışını telâfi etme gayretine imkân tanımamız mümkün değildir.

Programa iştirak edecek diğer adaylara maruzatımızın yukarıdaki şekilde bildirilmesini istirham ederim.”

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2020 14:12
Anahtar Kelimeler:
BRTMDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağlık Karabağ sorunu
Dağlık Karabağ sorunu
9 Ekim Dünya Posta Günü…
9 Ekim Dünya Posta Günü…
2020 Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı kazandı
2020 Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı kazandı
Kanser Derneğine bağışlanan kıyafetler 2 Kasım'da satışa sunulacak
Kanser Derneğine bağışlanan kıyafetler 2 Kasım'da satışa sunulacak
Tüketici fiyatları genel endeksi yüzde 1.68 arttı
Tüketici fiyatları genel endeksi yüzde 1.68 arttı
Önder:“Karabağ krizinde, İran yöneticilerinin sessizliği oldukça ilginç”
Önder:“Karabağ krizinde, İran yöneticilerinin sessizliği oldukça ilginç”
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Merhum Emekli Öğretmen Damdelen’in anı-biyografi kitabı yayımlandı
Merhum Emekli Öğretmen Damdelen’in anı-biyografi kitabı yayımlandı
Kuzey ve Güney’den 6 sendika Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı
Kuzey ve Güney’den 6 sendika Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı
Erhürman: “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”
Erhürman: “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim