MDP, BRT'nin programına katılmayacak

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, yazılı açıklamasında, BRT’ye gönderdiği yazıyı paylaştı.

BRT’ye gönderilen yazı şöyle:

“MDP Cumhurbaşkanı adayı Sn. Dr. Fuat Türköz Çiner’e 05 Ekim 2020, Pazartesi, saat 21:00’da BRT kanalında yapılacak program ile ilgili yapmış olduğunuz 04 Ekim 2020 tarihli davetinize sayın adayımızın, aşağıdaki sebeplerden dolayı, icabet edemeyeceğini bildiririz:

Sn. Dr. Fuat Türköz Çiner, bir siyasî parti adayı olmasına rağmen, BRTK tarafından, diğer parti adaylarıyla eşit muameleye tabî tutulmamış ve diğer parti adaylarına, seçim sürecince, gerek şahsen gerekse temsilcileri tarafından görüşlerini ve siyasî programlarını halkımıza sunmak için birçok kez birçok imkân tanınmışken Milliyetçi DemokrasiPartisi adayı Sn. Dr. Fuat Türköz Çiner’e böyle bir imkân tanınmamıştır.

Keza, BRTK, sözü edilen programlara bağımsız ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen adayları dahi davet etmişken, bu geç safhada, ve bağımsız adayların ancak bazılarının davet edildiği bir programa iştirak ederek BRTK’nın bu hatalı davranışını telâfi etme gayretine imkân tanımamız mümkün değildir.

Programa iştirak edecek diğer adaylara maruzatımızın yukarıdaki şekilde bildirilmesini istirham ederim.”