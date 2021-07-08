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MDP: “Bizden ile ilgili karar, TC devletinin kendi siyasi kararıdır”

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasının gereksiz bir şekilde ülke gündemi yapılıp, asıl yapılması gerekenlerin yapılmadığını ileri sürerek, bu suni gerginlik gündemleriyle halktan gerçeklerin gizlendiğini savundu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 15:15
MDP: “Bizden ile ilgili karar, TC devletinin kendi siyasi kararıdır”

Buray Büsküvütçü, Ali Bizden’in Türkiye Cumhuriyeti’ne kabul edilmeyip, ‘istenmeyen adam ilan edilişi’nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi siyasi kararı olduğunu ve devlet erki olarak bir kişinin kendi ülke sınırları içerisinde olmamasını istemesinin en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Büsküvütçü, şöyle devam etti:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti yetkilileri istediğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşının KKTC sınırlarına girmemesi gerektiği noktasında kararlar alabilirken aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin de bunu istemesinin kendi hak ve yetkisinde olduğunu anlamamız gerekmektedir. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyin başkasına yapılması kabul edeceğimiz bir durum değildir” 

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KKTC vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi yasaklanmış kaç kişi olduğunu soran Büsküvütçü, “Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sanal kumar, kara para aklama, fetö ve benzeri terör örgütlere üye olduğu bilinen ve bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nde haklarında soruşturma açılmış veya mahkemeleri devam eden kaç KKTC vatandaşı vardır?” dedi.

Sanal kumar çetelerinin adli vakalarının, kurmuş oldukları rüşvet ağlarından dolayı, üstlerinin örtüldüğünü ve bu kişilere KKTC’de hiçbir şartta dokunulmadığını iddia eden Büsküvütçü, siyasi figürlerin bu konularla alakalı bir şey söylemediği gibi yapmadığını da savundu.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 15:22
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