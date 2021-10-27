MDP Başkanı Buray Büsküvütçü tutuklandı

Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü'nün adı yine bir tehdit, çalmak niyetiyle mal temini suçlarına karıştı.
Olay, polise yapılan şikayet üzerine ortaya çıkarken, Büsküvütçü'nün "Çalmak niyetiyle tehditle mal isteme ve şiddet tehdidi" suçlamaları ile bugün Girne'de mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.
2014 yılında da Lefkoşa’da iki gece kulübünün işletmecisinden tehdit yolu ile para isteyen Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup 7 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.