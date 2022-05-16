MDP aile pikniği düzenledi

MDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu etkinlik boğaz piknik alanında gerçekleşti.

Etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Etkinlikte Milliyetçi Demokrasi Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü birer konuşma gerçekleştirdi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak konuşmasında bu yoğun katılım için katılımcılara teşekkür ederek etkinliklerin her geçen gün artarak büyüyeceğinin mesajını verdi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek her geçen gün partiye katılımların arttığını ve bu katılımların bu dönemde daha da çok ivme kazandığını belirterek etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini sunup konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlikte Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Kadir Irmak’a, Haspolat Örgüt Başkanı Nurettin Çamlıca’ya, Gönyeli Örgüt Başkanı Selim Açıkel’e, Yenikent Örgüt Başkanı Ahmet Aygüner’e, Metehan Ortaköy Örgüt Başkanı Ahmet Akan’a, Hamitköy Örgüt Başkanı Yusuf Sürücü’ye, Küçükkaymaklı Örgüt Başkanı Mehmet Salih Işık’a parti rozetlerini Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü taktı.

