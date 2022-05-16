banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Derdimiz müdahale mi yoksa acı reçete mi!
Derdimiz müdahale mi yoksa acı...
Meclis’te bugün Hükümet Programı görüşülecek
Meclis’te bugün Hükümet Programı görüşülecek
Dolu zararının karşılanması için çalışma başlatıldı
Dolu zararının karşılanması için çalışma...
Düzova kavşağında kaza: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
Trafik kazası
Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen iki kişi bulundu
Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen iki...
banner405

MDP aile pikniği düzenledi

Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı aile pikniği düzenledi. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30
MDP aile pikniği düzenledi

MDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu etkinlik boğaz piknik alanında gerçekleşti. 

Etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Etkinlikte Milliyetçi Demokrasi Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü birer konuşma gerçekleştirdi. 

banner341
Milliyetçi Demokrasi Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak konuşmasında bu yoğun katılım için katılımcılara teşekkür ederek etkinliklerin her geçen gün artarak büyüyeceğinin mesajını verdi. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek her geçen gün partiye katılımların arttığını ve bu katılımların bu dönemde daha da çok ivme kazandığını belirterek etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini sunup konuşmasını sonlandırdı. 

Etkinlikte Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Kadir Irmak’a, Haspolat Örgüt Başkanı Nurettin Çamlıca’ya, Gönyeli Örgüt Başkanı Selim Açıkel’e, Yenikent Örgüt Başkanı Ahmet Aygüner’e, Metehan Ortaköy Örgüt Başkanı Ahmet Akan’a, Hamitköy Örgüt Başkanı Yusuf Sürücü’ye, Küçükkaymaklı Örgüt Başkanı Mehmet Salih Işık’a parti rozetlerini Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü taktı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 16.05.2022 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derdimiz müdahale mi yoksa acı reçete mi!
Derdimiz müdahale mi yoksa acı reçete mi!
Meclis’te bugün Hükümet Programı görüşülecek
Meclis’te bugün Hükümet Programı görüşülecek
Döviz kurları
Döviz kurları
Karpuzda verimin yüksek olması bekleniyor
Karpuzda verimin yüksek olması bekleniyor
Düzova kavşağında kaza: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
Düzova kavşağında kaza: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
Dolu zararının karşılanması için çalışma başlatıldı
Dolu zararının karşılanması için çalışma başlatıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden elektrik kesinitisi duyurusu
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden elektrik kesinitisi duyurusu
Altuğra: “Çok değerli hizmet ve gayretleriyle topluma hizmet eden tüm eczacılarımızın, Eczacılar Günü’nü kutlarım“
Altuğra: “Çok değerli hizmet ve gayretleriyle topluma hizmet eden tüm eczacılarımızın, Eczacılar Günü’nü kutlarım“
GAÜ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ebru sanatını deneyimlediler
GAÜ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ebru sanatını deneyimlediler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim