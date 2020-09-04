MDP Adayı Çiner başvurusunu yaptı

ÇİNER: “ÇÖZÜM İÇİN MASAYA GENİŞ KATILIMCI BİR MÜZAKERE HEYETİYLE, TÜM DÜŞÜNCELERİ KUCAKLAYARAK DÖNMELİYİZ”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) adayı Fuat Türköz Çiner, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu’na MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte adaylık başvurusunu yaptıktan sonra mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulunan Çiner, kendisine gelen teklifi kendi inancının MDP’nin yol haritası ile örtüşmesi üzerine kabul ettiğini söyledi.

Müzakere heyetlerinin yanlı olmasının sonuç getiremeyeceğini belirten Çiner, seçilmesi halinde tüm siyasi partilerin, gerek federal çözümü savunan, gerek KKTC’nin kalmasına inanan tüm kesimlerin yer alacağı müzakere heyeti ile görüşmelere gidileceğini savundu.

Seçimlerin KKTC’de ne kadar demokratik ve özgür bir yaşam olduğunu göstermek için fırsat olduğunu ifade eden Çiner, tanıtımlarını mümkün olduğunca sosyal medya üzerinden ve köy gezileriyle yapacaklarını söyledi

Seçilmesi halinde, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda, müzakereleri bırakıldığı yerden ancak dinamik bir varoluş mücadelesiyle sürdüreceğini belirten Çiner, “Çocuklarım 12 yaşında, onların da bu sorunla büyümesini istemiyorum” dedi.

Yeni bir milli dinamik anlayışla yola çıktıklarını söyleyen Çiner, “Çözüm için masaya geniş katılımlı bir müzakere heyetiyle, tüm düşünceleri kucaklayarak dönmeliyiz” diye konuştu.

Tek kimliğe sahip olmak istediğini belirten Çiner, cebinde Avrupa Birliği, Türkiye ve KKTC kimliği bulunduğunu ancak Kıbrıs doğumlu olmasına rağmen tanınmayan tek kimliğinin de KKTC olduğunu söyledi.

BÜSKÜVÜTÇÜ

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de, devlet ve milleti yüceltecek, milleti arasında ayırım yapmayacak bir aday arayışı sonucunda Fuat Türköz Çiner’in partide öne çıktığını ifade etti.

Büsküvütçü, “Medyanın tarafsızlığını koruyarak, her adaya eşit şekilde davranmasını temenni ediyorum” dedi.