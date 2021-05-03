MDP 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, mesajında şunları kaydetti:

“1944 yılı 3 Mayıs günü inanmış yüreklerin haykırışları arşı titretmiştir. Türküm diyenlerin cezalandığı günlerde dünya üzerinde yaşayan Türkleri düşünen aydın milliyetçiler, emperyalistleri mutlu etmek adına tutuklanmış ve Turancılık ile suçlanıp türlü eziyetlere maruz bırakılmışlardır. 3 Mayıs Türk milletinin şuurlu bir isyanıdır.

Yıllar boyu süre gelen şanlı tarihimizde nice kahramanlar can vermiştir. Devletler kurulup İmparatorluklar yönetilmiştir. Çağlar açılıp çağlar kapanmıştır. Türklük şuuru en zor zamanlarımızda dahi bizleri ayakta tutmuştur.”