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McFit'in kurucusunu taşıyan uçak düştü

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden Mcfit’in kurucusu Rainer Schaller’ı taşıyan özel uçak radardan kaybolmuştu.

23 Ekim 2022 Pazar 15:37
McFit'in kurucusunu taşıyan uçak düştü


Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden Mcfit’in kurucusu Rainer Schaller’ı taşıyan özel uçak radardan kaybolmuştu. Uçaktan son sinyal alınan bölgede arama kurtarma çalışması yapan ekipler enkaza ulaştı.

Dünyanın gözü kulağı günlerdir Kosta Rika'dan gelecek haberlerde.

Mcfit’in kurucusu ünlü iş insanı Rainer Schaller’ı taşıyan özel uçak Kosta Rika'da radardan kaybolmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Schaller’ı, eşi ve çocuklarını taşıyan uçaktan son sinyal alınan bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipleri uçağın düştüğü sonucuna vardı.

İngiliz The Sun gazetesi, arama kurtarması yapan ekiplerin uçağın enkazına ait parçalara ulaştığını aktardı.Aynı habere göre, ekipler 3 kişinin cansız bedenine de ulaştı. Bulunan cansız bedenlerden bir tanesinin bir çocuğa ait olduğu açıklandı.

Kosta Rika makamları haberleri doğrularken uçağın Piaggio P.180 Avanti olduğu bilgisini paylaştı.

Uçakta Schaller’ı kişisel antrenörü Marcus Kurreck'in de olduğu belirtiliyor.

Alman iş insanı cuma günü özel uçağı ile Meksika'dan ayrılmış, uçak ile iletişim ilerleyen saatlerde kesilmişti.

Kosta Rika Sivil Havacılık Direktörü Fernando Naranjo, uçağın ineceği havalimanına varmasına 40 kilometre kala, 2 bin feet'te radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

Yapılan resmi açıklamada uçakta 5 Alman vatandaşı olduğu bilgisine yer verilmişti.

İlerleyen saatlerde Mcfit’ten yapılan açıklamada Schaller'ın uçakta olduğu belirtilmişti.

Uçağın neden düştüğüne dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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