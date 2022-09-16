Mazota indirim, benzine zam geldi!

Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi.

Benzine zam, mazota indirim geldi. Zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Edilen bilgiye göre, Kurşunsuz 95 oktan benzin, 75 kuruş artışla 20.29 TL’ye, Kurşunsuz 98 oktan benzin 75 kuruş artışla 20.60 TL’ye yükseldi.

Euro Diesel ile Gazyağında indirime gidildi Buna göre, Euro Diesel 23.69 TL, Gazyağı 24.16 TL oldu.

Yeni fiyatlar:

ÜRÜN FİYAT

Kurşunsuz 98 20.60 TL

Kurşunsuz 95 20.29 TL

Euro Diesel 23.69 TL

Gaz Yağı 24.16 TL

Eski fiyatlar:

ÜRÜN FİYAT

Kurşunsuz 98 19.85 TL

Kurşunsuz 95 19.54 TL

Euro Diesel 23.94 TL

Gaz Yağı 24.32 TL