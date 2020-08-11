Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nden, Bakanlık Müdürlüğü’ne Atandı

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü olarak görev yapan Mazlum Kortaş, bu görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı.
(DOĞ/HÖ)
Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü olarak görev yapan Mazlum Kortaş, bu görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı.
Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü olarak görev yapan Mazlum Kortaş, bu görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı.
(DOĞ/HÖ)