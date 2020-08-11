Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nden, Bakanlık Müdürlüğü’ne Atandı

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü olarak görev yapan Mazlum Kortaş, bu görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı.

Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görevden alma ve atama kararı bugünden itibaren geçerli olacak.

(DOĞ/HÖ)