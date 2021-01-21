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Mazbata dramı!

Bir tokat Pandemiden yiyen borçlu vatandaş bir tokat da yasalardan yiyor. Borcunu ödemek için çalışması gereken mazbata mağdurları hapse gönderiliyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 13:01
Mazbata dramı!
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Pandemi etkisiyle borçlarını ödemekte zorlanan vatandaş hapis cezası yüzünden çıkmaza girmiş durumda. Borçlarını ödemek için daha çok çalışması gereken mazbata mağdurları hapse tıkılıyor.

KKTC’nin en büyük sorunlarından biri olan borç-alacak davaları ve kişinin elinde olmayan nedenlerle ödenemeyen kredi faizleri sorunu gün geçtikçe büyüyor.
 

Koronavirüs sebebiyle artarak devam eden borç-alacak ilişkilerini yeniden düzenlemek, faizleri sınırlandırmak, anapara üzerinden borçları yeniden yapılandırmak, borçları ödenebilir seviyeye getirmek ve mazbata sorununu çözmek için hazırlanan yasa da hala bekliyor.

Her mazbata için 1 ay hapis cezasının verildiği ülkemizde binlerce mazbata mağduru kara kara düşünüyor.

Pandemi sonrası ağırlaşan ekonomik şartlar vatandaşın belini büktü. Borçlarını ödeyemeyenlerin hapis ile cezalandırılması işi içinden çıkılmaz bir hale soktu.

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Borçlarını ödeyebilmek için bütün gücüyle çalışan vatandaş yasa gereği iş yerinden, evinden polis gücünde alınıp hapse atılıyor.

Bu görevi yerine getirmek için görevli polisler de yürek burkan görüntülere şahit oluyor.

Kıbrıs Manşet’e ulaşan bilgilere göre borçluları alan polisler büyük üzüntülere şahit olarak bu görevi yerine getiriyorlar. Gözyaşlarıyla işinden gücünden koparılan borçlular hapse götürülüyor.

Çalışanları, mesai arkadaşları ve aileleri gözü önünde borcu yüzünden hapse atılan mağdurların en büyük üzüntüsü hapis cezası yüzünden işlerinden olmak. Para kazanamamak.

Gazetemize içini döken bir mazbata mağduru da borcunu ödemek için gece gündüz çalıştığını irili ufaklı bir çok mazbatası olduğunu ve her biri için 1 ay toplamda aylarca hapis yatacağını söyleyerek isyan ediyor.

Mazbata mağdurları hapis cezasının ‘yangına körükle’ gitmekten başka bir işe yaramadığı görüşünde.

Borçlular devletten özellikle bu pandemi döneminde daha anlayışlı olmasını ve yasal açıdan da bu sorunun çözülmesini istiyor.

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