banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
248.120
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3874
EURO
6.5566
Yeniboğaziçin'de herkesi üzen ani ölüm
YENİBOĞAZİÇİN'DE HERKESİ ÜZEN ANİ ÖLÜM
Trafik bir can daha aldı!
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI!
Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

YILLIK ENFLASYON 26,75

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), mayıs ayı hayat pahalılığı/enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 0,47 değişim gerçekleştiğini açıkladı.

DPÖ, 2019 yılı mayıs ayı enflasyon oranında; bir önceki aya göre yüzde 0.47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.22 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.75 değişim gerçekleştiğini kaydetti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yazılı açıklamasında, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 327 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

EN FAZLA BAKLA, LİMON VE PANCAR FİYATI ARTTI

“En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %37.71 taze bakla, %36.75 limon ve %29.29 pancar olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %66.95 biber çarliston, %58.78 biber dolmalık ve %55.66 karnıbahar olmuştur.”

banner317
Muhtaroğlu, ana mal gruplarında bir önceki aya göre değişim oranının şu şekilde gerçekleştiğini kaydetti:

“Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.20 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.06 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.80 artış, Ulaştırma ana grubunda %1.69 artış, Eğitim ana grubunda %1.61 artış, alkollü İçecekler ve Tütün         ana grubunda %1.44 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.91 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.72 artış, Sağlık ana grubunda %0.53 artış, Haberleşme ana grubunda %0.09 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.15 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.38 azalış.”

Muhtaroğlu, Mayıs ayında en yüksek artış gösteren ana grup Lokanta ve Otellerin olduğuna işaret ederek, Lokanta ve Oteller ana grubunun otel ücretleri, dondurma ve pizza fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup olduğunu kaydetti.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu yeni sezon ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olduğunu ifade eden Muhtaroğlu, mayıs ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının artı olduğunu belirtti, şunları kaydetti:

“Eğlence ve Kültür ana grubunda defter okul defteri, mouse kablolu ve  kurşun kalem ücreti; Ulaştırma ana grubunda otomobiller, uçak ücreti (Ercan-İstanbul) ve feribot Ücreti (Girne-Taşucu) ücreti; Eğitim ana grubunda özel okul ücretleri; Alkollü İçecekler ve Tütün  ana grubunda sigara tütünü, aigara ( A Marka) ve bira ücreti; Çeşitli Mal ve Hizmetler  ana grubunda bebek bezi (hazır bez), güneş gözlüğü ve  el - vücut bakım kremleri ve losyonları ücreti; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri vantilatör, ıslak paspas (mop) ve sinek ilacı (sprey)  ücreti; Sağlık  ana grubunda implant  ücreti; Haberleşme ana grubunda cep telefonu ücreti fiyatlarındaki  artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir. 

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda elektrik ücreti (0-250 Kwh)  fiyatındaki  indirim nedeniyle en çok azalan grup olmuştur. gıda ve alkolsüz içecekler sebzeler, bisküvi ve konserve balık ücreti fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana grupta eksi değer görülmüştür.        

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksinde yer olan 12 ana grubun, 10 ana grubunda artış olurken, 2 ana grubunda ise düşüş olmuştur.”

Son Güncelleme: 03.06.2019 19:59
Anahtar Kelimeler:
Mayıs Enflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniboğaziçin'de herkesi üzen ani ölüm
Yeniboğaziçin'de herkesi üzen ani ölüm
Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”
Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”
Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”
Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”
Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”
Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”
Bakan Oğuz’dan bayram mesajı
Bakan Oğuz’dan bayram mesajı
Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”
Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”
Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı
Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı
Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı
Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim