banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113653
ALTIN
287.682
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7215
EURO
6.5821
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI

Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından “Üzümsü Meyveler” konulu konferans gerçekleşti. Konferansa Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Okatan konuşmacı olarak katıldı.

Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından “Üzümsü Meyveler” konulu konferans gerçekleşti. Konferansa Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Okatan konuşmacı olarak katıldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 18:24
Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir

banner317
“Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir. Kabuksuz, sapsız, çöpsüz ve çok küçük olan çekirdekleriyle nerdeyse çekirdeksizmiş gibi olmasıyla taze meyve olarak tüketilirken, içerdiği fenolik bileşikler, renk maddeleri, vitaminler, mineraller ve antioksidanlardan dolayı da sağlık meyvesidir” diyen Okatan, maviyemişin görme bozukluklarına, kansere, şeker hastalıklarına, hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Maviyemiş taze veya dondurulmuş meyve, meyve suyu, süt ve süt ürünleriyle birlikte, kurutulmuş meyve, meyveli ekmeklerde pastalarda, baharat olarak, reçel, marmelat ve konserveye işlenerek değerlendirildiğini söyleyen Okatan, “Yapraklarından çay yapılırken, kökleri, meyveleri, çiçek ve yaprakları ilaç sanayisinde kullanılmaktadır” dedi.

Okatan, maviyemişin toprak isteklerini şöyle sıraladı:

  • pH: 4,2-5,5 (Orta asitli toprak ister)
  • Toprak tipi farketmez ama organik maddece zengin toprakları sever.
  • Bol su ister (Eğer büyük saksılarda yetiştiricilik yaparsak yaz dönemde Antalya şartlarında 15 defaya kadar sulamak gerekir)
  • Dikim 3x1 yada 4x1.25 (Saksılarda)
  • Açıkta dikim 4x1,25 ile 5x2 arasında olabilir.

Okatan, maviyemiş toprak hazırlığında olması gerekenleri sıraladı:

  • Organik gübre
  • Kum
  • Gübre
  • Toprak asitleştiricisi (Sıvı asitler, toz kükürt, sülfatlı gübre)
  • Turba yosunu
Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiTarım Bilimleri Ve Teknoloji Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsman Kıb-Tek’in temin ettiği yakıtın kalitesiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor
Ombudsman Kıb-Tek’in temin ettiği yakıtın kalitesiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor
Lefke’de İmar Planı konuşuldu
Lefke’de İmar Planı konuşuldu
Erhürman: “Eğitim için tüm olanaklar seferber edilmeli”
Erhürman: “Eğitim için tüm olanaklar seferber edilmeli”
İzinli olan müzikli eğlence yerleri, yılbaşı gecesi için özel izin almayacak
İzinli olan müzikli eğlence yerleri, yılbaşı gecesi için özel izin almayacak
İstatistik Kurumu, Tüfe Hesaplamalarına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
İstatistik Kurumu, Tüfe Hesaplamalarına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
Haksen Genel Başkanı Türkmen Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu Konusunda Açıklama Yaptı
Haksen Genel Başkanı Türkmen Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu Konusunda Açıklama Yaptı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Ercan Havalimanı 2020’nin ilk günü 112 uçağa hizmet verecek
Ercan Havalimanı 2020’nin ilk günü 112 uçağa hizmet verecek
İskele Belediyesi etkinlik düzenledi
İskele Belediyesi etkinlik düzenledi
KİÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği dünya veri tabanında
KİÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği dünya veri tabanında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim