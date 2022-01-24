banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Gazete manşetleri 24 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
UBP-CTP ve diğerleri...
UBP-CTP ve diğerleri...
banner404
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Kapat

Maviş: “Seçim bitti, eğitime ve sağlığa odaklanalım”

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:45
Maviş: “Seçim bitti, eğitime ve sağlığa odaklanalım”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu. 
Maviş, pandeminin eğitim ile sağlığın birbiri ile koordineli şekilde gitmesi gerektiğini, açık ve net gösterdiğini belirterek, okullarda düzenli test yapılması, tekli oturma düzenine geçilmesi, aşılama sürecinin hızlanması, eğitimin planlamasının okullara bırakılması ve okul dışı ortamların denetlenmesi, riskli aktivitelerin sınırlanmasının yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılacağını kaydetti. 
Maviş, Eylül-Şubat arasındaki ilk dönemden ders çıkarıp, gerekli düzenlemeleri yaparak, 2. döneme okullarda etkin salgın yönetimi ile girilmesinin çocukların eşit ve güvenli eğitim almasını sağlamak gerektiğini ifade etti. 
UNESCO verilerine değinen Maviş, “Dünyada 232 milyon çocuk okula gitmiyor, 750 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 18 milyon mülteci ise okul haklarından yoksun yaşıyor. Bu gerçeklere dikkat çekmek ve sürdürülebilir kalkınmada eğitimin önemini vurgulamak adına 24 Ocak günü, 2018 yılında BM tarafından Uluslararası Eğitim Günü ilan edilmiştir.”  ifadelerini kullandı. 


“EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ….. ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA OECD STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA”
KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli’ne üye sendikaların, “sürdürülebilir yüz yüze eğitim ve pandeminin çocuklar üzerindeki etkisini iyileştirme” çağrısı ile Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacağına işaret eden Maviş, eğitime yatırımın önemine vurgu yapılacağını kaydetti. 

banner341
Maviş, ülkede eğitime ayrılan bütçenin yetersiz ve öğrenci başına yapılan harcamanın da OECD standartlarının “çok altında olduğunu” söyledi. 
Kuzey Kıbrıs’ta kamusal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son kademeye kadar) öğrenci başına düşen ortalama harcamayı 2 bin 437 dolar olarak belirten Maviş, öğrenci başına yapılan harcamalarda OECD ortalamasının 10 bin 454 dolar olduğunu ifade etti. 
“Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkında da eşitsizlikler pandemi ile birlikte ayyuka çıkmıştır.” diyen Maviş, dijital çağda olunmasına rağmen temel eğitimin bölgesel faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat eşitsizlikleri barındırmaya devam ettiğini belirtti. 
Tüm bu sorunların giderilebilmesi için kamusal okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yatırım yapılmasının elzem ve tartışılmaz konulardan olduğunu kaydeden Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde, seçimlerin sonrasında kurulacak koalisyon hükümetine eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz, kaliteli kamu eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamaya çağırdı. 
Maviş, yeni hükümete 17 maddede özetlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya çağırısında bulundu. 

 

banner360
Son Güncelleme: 24.01.2022 12:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Kahraman son yolculuğuna ugurlandı
Mehmet Kahraman son yolculuğuna ugurlandı
KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçimi yapıldı
KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçimi yapıldı
YSK Başkanı Şefik'ten açıklama
YSK Başkanı Şefik'ten açıklama
Britanya Sakinleri Derneği (BRS) ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ortak açıklama yaptı
Britanya Sakinleri Derneği (BRS) ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ortak açıklama yaptı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Sucuoğlu AA'ya konuştu
Sucuoğlu AA'ya konuştu
Oy sayımı sürüyor
Oy sayımı sürüyor
Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru
Bugün okullar kapalı
Bugün okullar kapalı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim