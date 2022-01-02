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Mavi Vatan Derneği: “Mavi Vatan'ın sağladığı hak ve menfaatleri korumalıyız”

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Özyer, KKTC’nin deniz yetki sınırlarını belirleyen, mavi vatanın sağladığı hak ve menfaatleri korumaları gerektiğini kaydetti.

02 Ocak 2022 Pazar 12:00
Mavi Vatan Derneği: “Mavi Vatan'ın sağladığı hak ve menfaatleri korumalıyız”

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Özyer, yazılı açıklamasında, bu amaç doğrultusunda acil alınması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı.
“TC-KKTC Deniz Yetki Alanları Ortak Kullanım Anlaşması, TC ve KKTC yetki alanlarını kapsayacak şekilde derhal imzalanmalı; Türkiye Cumhuriyeti’ne ait Sismik Araştırma ve Sondaj Gemileri Filosundan bazı unsurlar KKTC’ye kiralanarak KKTC Ortak Alanlarda ve kendi yetki alanlarında kendi bayrağı ile sondaj imkân ve kabiliyetine sahip kılınmalı;  ABD ve Katar'ın sözlü beyanları ile yetinilmeyerek, 5. Parselde derhal arama faaliyetine başlanarak fiilen sahada bayrak gösterilmeli ve adanın tümünde KKTC’nin hakkı olduğu söylenmeli”.

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Son Güncelleme: 02.01.2022 13:03
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