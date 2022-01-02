Mavi Vatan Derneği: “Mavi Vatan'ın sağladığı hak ve menfaatleri korumalıyız”

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Özyer, yazılı açıklamasında, bu amaç doğrultusunda acil alınması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı.

“TC-KKTC Deniz Yetki Alanları Ortak Kullanım Anlaşması, TC ve KKTC yetki alanlarını kapsayacak şekilde derhal imzalanmalı; Türkiye Cumhuriyeti’ne ait Sismik Araştırma ve Sondaj Gemileri Filosundan bazı unsurlar KKTC’ye kiralanarak KKTC Ortak Alanlarda ve kendi yetki alanlarında kendi bayrağı ile sondaj imkân ve kabiliyetine sahip kılınmalı; ABD ve Katar'ın sözlü beyanları ile yetinilmeyerek, 5. Parselde derhal arama faaliyetine başlanarak fiilen sahada bayrak gösterilmeli ve adanın tümünde KKTC’nin hakkı olduğu söylenmeli”.

