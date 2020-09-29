MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Duygu Acarsoy, milyonların gözü önünde nişanlısının kendisini aldattığını söyledi. Yaptığı itirafla herkesi şaşırtan Duygu, gözyaşlarına hakim olamadı.

"SADECE KENDİME KIRGIN VE KIZGINIM"

Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİĞİMİN İLK GÜNLERİNDE DAYAK YEDİM"

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Daha önce de bir ilişki yaşayan ve evlenen Duygu, evliliğinin ilk günlerinde dayak yediğini belirtti. "Kimseye güvenmemek gerekli anneniz, babanız dışında kimseye güvenmeyin" diyen Duygu, "İyice düşünmek gerekiyor" diye konuştu.

Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16'ya giren ikinci isim oldu.

Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy 34 yaşındadır. TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanında sunumları ile başarıyı elde eden güzel yarışmacı Ankara doğumludur