banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
475.137
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.1134
EURO
9.1505
Bütün kampanyalar çok kötü
Bütün kampanyalar çok kötü
Tatmin etmeyen laflar
Tatmin etmeyen laflar
Üniversiteler tek başına...
Üniversiteler tek başına...
Geç de olsa doğru karar!
Geç de olsa doğru karar!
banner376

MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Duygu Acarsoy, nişanlısı tarafından aldatıldığını itiraf etti. Duygu, aldatıldığını kendisini arayan erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kızdan öğrendiğini söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 09:40
MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti
banner337
banner351

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Duygu Acarsoy, milyonların gözü önünde nişanlısının kendisini aldattığını söyledi. Yaptığı itirafla herkesi şaşırtan Duygu, gözyaşlarına hakim olamadı.

"SADECE KENDİME KIRGIN VE KIZGINIM"

Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" ifadelerini kullandı.

MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti

"EVLİLİĞİMİN İLK GÜNLERİNDE DAYAK YEDİM"

banner341
Daha önce de bir ilişki yaşayan ve evlenen Duygu, evliliğinin ilk günlerinde dayak yediğini belirtti. "Kimseye güvenmemek gerekli anneniz, babanız dışında kimseye güvenmeyin" diyen Duygu, "İyice düşünmek gerekiyor" diye konuştu.

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16'ya giren ikinci isim oldu.

Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy 34 yaşındadır. TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanında sunumları ile başarıyı elde eden güzel yarışmacı Ankara doğumludur

banner360
Anahtar Kelimeler:
Masterchef TürkiyeDuygu Acarsoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Teknofest Gaziantep’e Katıldı
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Teknofest Gaziantep’e Katıldı
Belediyeler Birliği: “kıb-tek Yönetim Kurulu İle Uzlaşı Arzusu İçindeyiz”
Belediyeler Birliği: “kıb-tek Yönetim Kurulu İle Uzlaşı Arzusu İçindeyiz”
Kıbrıslı genç yetenek Saldıray Özarı ilk Single'ını çıkardı
Kıbrıslı genç yetenek Saldıray Özarı ilk Single'ını çıkardı
Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği DAÜ’YÜ ziyaret etti!
Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği DAÜ’YÜ ziyaret etti!
Denktaş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti!
Denktaş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti!
‘‘İklim Değişikliğinin Neresindeyiz?’’ Kitabı Yayımlandı
‘‘İklim Değişikliğinin Neresindeyiz?’’ Kitabı Yayımlandı
KTÖS bugün de özel eğitim okullarında grev yapıyor
KTÖS bugün de özel eğitim okullarında grev yapıyor
Trafik Dairesi’nde bugün de grev var
Trafik Dairesi’nde bugün de grev var
Bir gün tüm dünya Kripto para kullanıcak!
Bir gün tüm dünya Kripto para kullanıcak!
KTAMS' Bugün Grev Var!
KTAMS' Bugün Grev Var!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim