Masterchef yarışmacısı Dilara Başaran GAÜ gastronomi mutfağında ilk dersini verdi

‘Masterchef Türkiye 2021’ 5.si Şef Dilara Başaran Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademik kadrosuna katılarak ilk dersini GAÜ Gastronomi mutfağında verdi.

GAÜ gerek sektörde gerek ise akademide başarılı isimler ile eğitim hayatına devam ediyor. Bu kapsamda ‘Masterchef Türkiye 2021’ 5. si Şef, Eğitmen ve Tarif Yazarı Dilara Başaran da GAÜ akademik kadrosuna dahil olarak ilk dersini uygulamalı olarak verdi. Başaran GAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri ile mutfakta bir araya gelerek hem bilgi ve deneyimlerini aktardı hem de bir workshop gerçekleştirdi. Başaran öğrencilerle beraber düzenlediği workshop kapsamında Taze Makarna Hamuru Yapımı, Makarna Renklendirme ve Şekillendirme, (Spagetti, Fettucin, Tortellini) Temel Makarna Sosları ve Renkli Yağ Yapımı üzerine uygulamalı eğitimler verdi.

Şef Dilara Başaran GAÜ Gastronomi Öğrencilerine Bir Workshop Düzenledi

Şef Başaran burada yaptığı açıklamada, “Girne Amerikan Üniversitesi, Gastronomi Bölümü akademik kadrosuyla yeni dönemde çalışmalarımız başladı. Artık GAÜ öğrencileri ile Gastronomi mutfağında bir araya gelerek çeşitli lezzetlere imza atacağız. Bu dönem öğrencilerimiz ile uygulamalı eğitimlere de ağırlık vereceğiz” dedi.