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MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!

16 Aralık 2022 Cuma 10:20
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!

TV8'de MasterChef ile lezzet yolculuğu devam ediyor! Son 7'ye kalan yarışmacılar, haftanın ikinci takım mücadelesine Kıbrıs'ta çıktı ve bölgenin ünlü tarfilerini en iyi şekilde yapmak için çalıştı. Aralarında 2020 yarışmacılarından Tanya'nın da olduğu özül konuklar yemeklerin tadımı ardından değerlendirmesini de yaptı. İşte, 15 Aralık MasterChef kazananı ve ikinci eleme adayı...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Mavi ve kırmızı takımlar, perşembe akşamı ikinci takım oyununa çıktı. Dış oyun şeklinde düzenlenen takım yarışı Kıbrıs'ta yapıldı. Yarışmacılara ise 2020 MasterChef yarışmacılarından Tanya eşlik etti ve değerlendirme yapan konuklar arasında da yer aldı. Tezgah başındaki yarışmacılara berilen Kıbrıs menüsü şöyle oldu:

Molehiya

Pirohu

Şeftali Kebabı

Mücendra Pilavı

Gullurikya

MasterChef ekibini karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs'ın yöresel lezzetleri hakkında bilgi vererek gastronomi ile ilgili çalışmalardan bahsetti.

Oylama sonucuna göre mavi takım 18, kırmızı takım da 14 oy topladı. Sonuca göre ikinci takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım da dokunulmazlık oyununa çıktı.

Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlık için mücadele eden Tolga ve Ayaz kolakas ve bullez ürünleri ile yaratıcı tabaklar çıkardı ve değerlendirme ardından bireysel dokunulmazlık Ayaz'ın oldu.

İlk eleme adayı yine kırmızı takımdan Görmek olmuştu. Perşembe akşamı ikinci eleme adayı da kırmızı takımdan Tolga oldu.

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