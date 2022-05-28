Maske Zorunluluğu Kaldırıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Alınan karara göre, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Risk grubunda olup; 60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları özellikle Koronavirüs aşısı olmamış olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları önerildi.