Masabaşı Meyhane Ozanköy'de unutulmaz gecelere ev sahipliği yapıyor

Girne Ozanköy'de faaliyet gösteren Masabaşı Meyhane konuklarını eşsiz tatlar ile fasıl eşliğinde unutulmaz anlar yaşatıyor.

Geçtiğimiz akşam mekanı tıka basa dolduran masabaşı meyhane'nin müdavimleri, fasıl ekibiyle unutulmaz gecelerden birini yaşadılar.

Masabaşı Meyhane'nin direktörleri Mustafa Akerler ile Gulu Guseinov, misafirlerini evlerindeymiş gibi ağırladıklarını, zengin meze ve eşşiz lezzetler sunarak Ozanköy'de fark yarattıklarını ve bunu da konuklarından aldıkları geri dönüşümler sayesinde kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.

Guseinov,14 şubat için de yoğun rezervasyon taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ve 14 şubat sevgililer günü için sürprizler olacağını söyledi.

Fasıl eşliğinde müziğin ritmine kendilerini kaptıran bayanlar ise geceye ayrı bir renk kattılar..

Ozanköy'de her gece bir başka eğlenceye yelken açan Masabaşı Meyhane, "Haftayı nasıl bitirdiğin kadar nasıl başladığın da önemli, keyif, lezzet ve eğlence ile başlamak isteyenleri bekliyoruz." sloganıyla her gece fasıl eşliğinde konuklarına kapılarını açıyor.