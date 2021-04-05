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Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:45
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
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TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2021 MART AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI

KKTC’de mart ayında enflasyon, yüzde 1.39 arttı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.86 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.97 değişim gerçekleştiği açıklandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZDA

İstatistik Kurumu verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2.96 ile “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” ana grubunda gerçekleşti.

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Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.03, Sağlık ana grubunda yüzde 1.92, Lokanta ve Otellerde yüzde 1.83, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1.78, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1.44, Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.15, Eğitim ana grubunda yüzde 1.10, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.70, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0.64, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.05 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 4.79 düşüş saptandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 342 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 109 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞLAR SU TESİSATI DÖŞEMESİ, EMİSYON ÖLÇÜMÜ VE ERİKTE

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 77.15 Su Tesisatı Döşeme Ücreti (İşçilik Ücreti ve Malzeme Dahil), yüzde 66.67 Emisyon Ölçüm Ücreti, ve yüzde 59.13 Erik oldu.

EN ÇOK FİYATI DÜŞENLER TAZE BAKLA, BEZELYE VE MOR LAHANA

En çok fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 43.51 taze bakla, yüzde 42.06 bezelye, ve yüzde 38.22 mor lahana oldu.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 16:54
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