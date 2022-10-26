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Marketten iç çamaşırı çaldılar!

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:41
Marketten iç çamaşırı çaldılar!

Minareliköy'de bir markete müşteri olarak giren 2 kişi 2.534 TL değerinde olan muhtelif kozmetik ürün ile bayan iç çamaşırı çaldı. Bir kişi tutuklandı. Diğer zanlı ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 16.10.2022 tarihinde, Mineriliköy'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.P.(K-23) ve M.A.(K-24)’nın, market içerisinden toplam değerleri 2.534 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan iç çamaşırlarını tasarruflarındaki çanta içerisine gizleyerek ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı S.P.(K-23) tespit edilerek tutuklanmış olup, diğer zanlı ise aranmaktadır.
Soruşturma devam etmektedir.

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