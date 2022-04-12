banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner405

Markette hırsızlık!

Demirhan'da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar L.N.S ve C.L.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Nisan 2022 Salı 14:54
Markette hırsızlık!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

Demirhan'da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar L.N.S ve C.L.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlıların 7 Nisan 2022 tarihinde, saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yeri içerisinde sirkat suçunu işlediklerini belirtti.

Bekiroğlu, zanlıların alışveriş arabası içerisinde bulundurdukları çanta içerisine birlikte organize olup değeri 3 bin 999 TL olan De Walt marka pille çalışan matkabı ve muhtelif miktarlarda Duracell marka pilleri kasadan geçirmeyerek çaldığını dile getirerek, daha sonra alışveriş merkezinden JV 842 plakalı araç ile ayrıldığını ifade etti.

banner341
Olayın, polisin bilgisine 9 Nisan 2022 tarihinde geldiğine işaret eden Bekiroğlu, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki ikametgahlarında tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı

. Bekiroğlu, zanlı L.N.S'nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine dikkat çekerek, ayrıca sirkat edilen malzemeleri ikametgahında sakladığı yerde polise teslim ederek emare olarak alınmasını sağladığını anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Bekiroğlu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan başarının formülü
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim