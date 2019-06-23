Marketler Birliği Heyeti Sucuoğlu’nu ziyaret etti

Marketler Birliği heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Marketler Birliği heyetinin ziyaretinde Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da hazır bulundu.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, perakende sektörünün sıkıntılarını sıralayıp, çözüm önerilerini saydı. Nalcıoğlu, iş ve iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi, iş yeri tanımının yapılması, gecikmiş ödemeler için af çıkarılması ve yabancı işçilere yatırılan İhtiyat Sandığı yatırımlarının bir süre ertelenmesini talep etti.