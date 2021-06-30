Market ve perakende satış yapan mağaza çalışanları yarından itibaren aşı yaptırabilecek

Sağlık Bakanlığı, market ve perakende satış yapan mağaza çalışanlarının yarından itibaren tek doz olarak uygulanan Johnson &Johnson aşısını yaptırabileceklerini duyurdu.
Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, aşı yaptırılabilecek merkezler ve saatler şöyle:
Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Hafta arası-08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi - Hafta arası( 08.00-17.00)
Girne
Özyalçın Aşı Merkezi- Hafta arası ( 09.00-14.00 )
Gazimağusa
Mağusa Devlet Hastanesi- Hafta arası ( 09.00- 17.00)
Maraş Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00)
İskele Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00)
Güzelyurt
Cengiz Topel Hastanesi - Hafta arası ( 09.00-13.30)