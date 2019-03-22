Market hırsızı tutuksuz yargılanacak

MARKET HIRSIZI TEMİNATA BAĞLANDI

Dün saat 09.30 raddelerinde Üniversite kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir marketten 50.43 TL değerinde 8 adet çikolata ve 1 paket badem sirkat ettiği tesbit edilen ( B. S. J) aynı gün Polis tarafından tutuklandı. Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru şahadetinde zanlının suçunu kabul ettiğini, Üniversite öğrencisi olduğunu ve KKTC de yasal statü altında ikamet ettiğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC dışına çıkışına yasaklayarak kimlik seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslim etmesi, 5000 TL nakdi teminat ödemesi ve haftada bir gün Polise ispat- ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)