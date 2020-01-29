Marka değerini en çok artıran Koçtaş ödüle doymuyor

MARKA DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN KOÇTAŞÖDÜLE DOYMUYOR

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, sektöre değer katan yaratıcı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda ödüllendirilmeye devam ediyor. Dijitalleşme projelerinin yanı sıra insan kaynağına yaptığı yatırımlar da ödüllendirilen Koçtaş, Brandfinance Türkiye’nin En Değerli Markası araştırmasında %19 ile marka değerini en çok artıran şirket oldu. 2019 yılını toplam 12 ödülle tamamlayan Koçtaş, 2020 yılında da ödüllerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Türkiye’de dijital dönüşüm sürecine en iyi ayak uyduran, hızla değişen ve gelişen şirketlerin başında gelen Koçtaş, dijital projelerinin yanı sıra pazarlama ve İK çalışmalarıyla aldığı ödüllerle de sektöre damgasını vuruyor. 2019 yılında toplam 12 ödül kazanan Koçtaş’ın 3 birincilik, 2 ikincilik, 1 altın ve 6 gümüş ödülü bulunuyor.

Koçtaş dijital yatırımlarıyla da sektörünün lideri

Dijital alandaki projeleriyle International Data Corporation (IDC)’dan toplam 3 ödül kazanan Koçtaş, ‘Fit120’ projesiyle Kurumsal Dönüşüm kategorisinde 1.’lik; ‘Lokasyon Bazlı Kontrol Uygulaması’’ projesiyle Dönüşen Hizmet kategorisinde ve ‘Kolay Etiket’ projesiyle Operasyonel Verimlilik kategorisinde 2.’lik ödülü almaya hak kazandı.

Koçtaş, ayrıca mobil pazarlamanın öncülerinin değerlendirildiği Mobile Marketing Association tarafından düzenlenen EMEA Smarties Awards ödül töreninde ‘Data Management Platform (DMP)’ projesiyle “Datanın Gücü” kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

koctas.com.tr , Marketing Türkiye ve Akadetmetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ECHO Awards’da “Yılın En Başarılı E-Ticaret Sitesi” seçildi.

Koçtaş, IAB Türkiye tarafından verilen MIXX Awards’ta “Yaratıcı reklam Optimizasyonu” ve “Gerçek Zamanlı Etkileşim” kategorilerinde Gümüş ödülle ödüllendirildi.

Koçtaş, Marketing Türkiye ile BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması ‘Social Media Awards Turkey 2019’da dört kategoride ödüle layık görüldü. ‘Sosyal Medya Ev Geliştirme’ kategorisinde altın ödül kazanan Koçtaş, Kurumsal blog alanında ilk ödülünü de Yaşayan Evler BLOG ile kazandı. Koçtaş ayrıca hayata geçirdiği kreatif kampanyası ‘Vida’ ile Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisinde ve ‘Fark Yaratan Data’ projesiyle, Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Koçtaş insan kaynağına yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Dijitalleşme projelerinin yanı sıra insan kaynağına yaptığı yatırımlar da ödüllendirilen Koçtaş, Türkiye İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde gelişim ve yetenek yönetimi kategorisinde Koçtaş Kampüs projesi ile 1.’lik ödülünü kazandı.

Koçtaş, Brandfinance Türkiye’nin En Değerli Markası araştırmasında %19 ile marka değerini en çok artıran şirket olmanın yanı sıra itibar yönetimi araştırması “RepMan Türkiye İtibar Ligi”nde de yer alıyor.