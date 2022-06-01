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Maraş’ta ziyaretçi sayısı 500 bini geçti

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:14
Maraş’ta ziyaretçi sayısı 500 bini geçti

Belediye Başkanı Arter 500 bininci ziyaretçiye plaket ve buket takdim etti

Kapalı Maraş’ta ziyaretçi sayısı  500 bini geçti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün saat 13.30 sıralarında 500 bininci ziyaretçi Sevgi Işık’ı kapıda karşılayarak plaket ve buket takdim etti.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter plaketi verirken, 7 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Maraş’ı 600 günde ziyaret edenlerin sayısının 500 bini bulduğunu ifade etti.

Arter, Maraş açılımının Kıbrıs müzakerelerine faydalı olması dileğini yineledi.

 500 bininci ziyaretçi  Sevgi Işık da, ikinci kez Maraş’ı ziyaret ettiğini belirterek, “İyi ki açılmış” dedi.

 Belediye Başkanı Arter ile talihli ziyaretçi günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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