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“Maraş’ta Provokasyona Hayır” eylemi düzenledi

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bugün kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edildi.

“Maraş’ta Provokasyona Hayır” eylemi düzenledi

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bugün kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:42
“Maraş’ta Provokasyona Hayır” eylemi düzenledi

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bugün kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edildi. “Maraş’ta Provokasyona Hayır” sloganıyla bugün saat 10.00’da Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi karşısında eylem düzenlendi.

Kapalı Maraş'ta yapılacak olan "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" konulu yuvarlak masa toplantısını protesto etmek üzere bölgeye giden eylemcileri polis engelledi. Yürüyüş yapmak isteyen kalabalığa polis engel oldu.

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Eylem yapmak üzere toplanan kalabalık bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Burak Maviş, açıklama yaptı. Maviş; "Böylesine soğuk bir günde bizler için gelen herkese teşekkür ederim. Eylem yerimiz burası değildi ancak polisin yer kapatamayacağı açıkça bilinmesine rağmen engelle karşı karşıyayız. Maraş'a girilip toplantı yapılması bizim için proaktif bir yaklaşımdır. Mağusalılar sadece Türkçe konuşan kesim değildir, Maraş'ın yeniden sahiplerine iade edilmesini istediğimiz arkadaşlarımız da burada bizimledir” dedi.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

“Bizler, bu adımı bir provokasyon olarak nitelendiririz. Toplumların barışma iradesini çatışmacı bir dil ile dönüştürmek ve yapay bir gündem yaratarak siyasi çıkar devşirmek üzere yapılan bu eylem çözümsüzlük siyasetinde yeni bir dönem açma çabasıdır. Kaba güç ve anti demokratik eylemliliği siyasi ranta çevirme pratiği ancak savaşlara zemin hazırlayabilir. Kapalı Maraş salt teknik bir kent sorunsalı olarak da sunulmaktadır. 45 yıldan fazla bir süredir kendi haline terk edilen kent altyapısı ve binaları büyük oranda işlevini yitirmiştir kabulü ile Mağusa’nın önemli parçası olan Maraş boş bina stoku gibi gösterilmektedir. Ancak bu durum Maraşlıların ve Mağusalıların hafızalarında capcanlı yaşayan bir bütün kentten vazgeçmek için yeterli değildir ve böylesi teknik görüşleri haklı çıkarmaz. Bu yönde oluşacak çok disiplinli ve her iki toplumun temsil edildiği ekipler kenti ve kaybettiğimiz kentlileri geri kazandırabilir, yeniden bir araya getirebilir. Böylesi bir yaklaşım, yakın çevremizde süre gelen çatışma geçirmiş ve geçirmekte olan kentler için örnek teşkil edebilir.”

Yıllardır yürütülen görüşmelerde birçok yönü ile tartışılmış ve BM kararlarının temelini oluşturan federal Kıbrıs çerçevesinin barışın ortak zemini olduğuna dikkat çekilen ortak açıklamada, bunun dışında Maraş üzerinde atılması planlanan adımların siyasi hedeflerinin sakıncalı sonuçlar çıkaracağı öne sürülerek, çatışmayı körükleme ihtimali olan adımların atılmasına karşı oldukları kaydedildi. (MHA)

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