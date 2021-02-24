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Maraş’ı bugüne dek 111 bin 500 kişi gezdi

Geçen sene kademeli olarak açılan Kapalı Maraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükteki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:45
Maraş’ı bugüne dek 111 bin 500 kişi gezdi
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AA muhabirinin, yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümü, 8 Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 111 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

Maraş, özellikle hafta sonu daha yoğun oluyor.

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Aşılamayla birlikte salgın koşullarının hafiflemesinin ardından Maraş'ın, özellikle yaz aylarında, çok daha fazla turist tarafından ziyaret edilmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Şubat'ta KKTC ziyareti sırasında, "(Maraş'ın açılması konusunda) Bundan sonra ikinci aşama gelecektir. Taşınmaz Mal Komisyonu vardır. Herkesin hak ve hukukuna riayet edilerek bir çözüm yolu bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 13:43
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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