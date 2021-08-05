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Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı

KKTC sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:45
Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı

Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan ve bu ay itibarıyla ikici aşamasına geçilen Maraş yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maraş'ı ziyaret eden kişi sayısı 180 bin 207'ye ulaştı. KKTC'de salgın koşulları nedeniyle bir süre uygulanan tam kapanma koşullarına rağmen yerli ve yabancı turistlerin Maraş'a ilgisi devam ediyor.
8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak içim büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor.
Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi'nin yoğun çalışmalarıyla güneş şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, güvenlik tedbirleri kapsamında cankurtaranlar görevlendirildi.
Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.
Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri görsel olarak da bölgeye katkı sağlıyor.
MARAŞ AÇILIMI
KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

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KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, 12 Temmuz 2021'de Bakanlar Kurulu kararıyla askeri olmaktan çıkarılan bölgeyi 26 Temmuz 2021'de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.
Saner, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk. Bu kapsamda Mal Tanzim Komisyonuna (taşınmaz mal komisyonu) Kapalı Maraş'ın toplamı için 337 mal sahibi, takas, tazminat veya iade koşulları vasıtasıyla başvuruda bulundu. Askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede ise (yüzde 3,5'lik kısım) 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını mal tanzim komisyonundan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar, Mal Tanzim Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir."
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Ağustos'ta "Kapalı Maraş'ın açılım süreci" gündemiyle toplanan Bakanlar Kuruluna başkanlık etmişti.
Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür, bir bakıma yerleşime açılmış oluyor. Yerleşime açılabilmesi için politikamız; Taşınmaz Mal Komisyonunun bu kararları (başvuruların değerlendirmesi) üretebilmesidir. Maraş, KKTC sınırları içerisindedir, o noktada BM'ye aktarılması gibi yorumlar vardır, buna asla saygı duymayız ve o kararlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır, oradaki eski mal-mülk sahipleridir." ifadelerini kullanmıştı.
Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

 

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Son Güncelleme: 05.08.2021 10:47
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