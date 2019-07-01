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Maraş eyleminde ELAM'ın provakasyonuna hoşgörü gösterilmedi

Maraş eyleminde ELAM'ın provakasyonuna hoşgörü gösterilmedi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
Maraş eyleminde ELAM'ın provakasyonuna hoşgörü gösterilmedi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) geçtiğimiz Cuma günü Güney Kıbrıs’ta Başkanlık Sarayı önünde yapılan eylemde ELAM’la yaşanan olayı değerlendirerek “eyleme katılan Kıbrıslı Rum eylemciler faşist Elam üyelerinin yaptığı provokasyona en ufak bir hoşgörü göstermedi” açıklaması yaptı.

Üç örgütün ortak açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı önünde geçtiğimiz Cuma günü Maraş göçmenlerinin yaptığı eyleme destek verdiğimiz esnada, bir grup ELAM faşistinin yaptığı provokasyonu gerekçe göstererek kuzeydeki faşist kesimler ve bazı yayın organları yalan haberler yapmaya devam etmektedirler” denildi.

Bu yapılan eyleme destek veren hiçbir Kıbrıslı Türk’e saldırı olmadığı gibi, eyleme katılan Kıbrıslı Rum eylemcilerin de faşist ELAM üyelerinin yaptığı provokasyona en ufak bir hoşgörü göstermediği ve gereken yanıtı verdiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

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“Maraş göçmenlerinin eyleminde alana gelen ELAM üyelerinin büyük çoğunluğu ellerine Yunan ve Bizans bayrağı tutuşturulmuş ortaokul ve lise öğrencileriydi. Bu Kıbrıs’ta eğitim sistemlerinin fanatizm ve ırkçılıkla dolu olduğunu ve çocukların beyinlerinin yıkandığını göstermesi açısından çok önemlidir. Fakat bu sadece Kıbrıs Rum eğitim sistemi için geçerli olmayıp, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yapılan linç hareketine katılanlarda da aynı anlayışı görmekteyiz”

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Maraş göçmenlerinin eylemine ELAM faşistlerinin yaptığı ve Rum yurtseverlerin ezdiği provokasyonu bahane eden ajan-provokatör gazetecilerin medyayı kullanarak yaptığı yalan haber propagandasına halkımızın itibar etmemesi çağrısı yapar, faşizmin milliyeti olmadığını, faşistin her yerde faşist olduğunu vurgularız.”

Son Güncelleme: 01.07.2019 16:13
Anahtar Kelimeler:
Maraş Eylem Elam
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