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“Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin KKTC'ye ait olduğu tartışılamaz”

21 Haziran 2021 Pazartesi 19:15
“Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin KKTC'ye ait olduğu tartışılamaz”
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“MARAŞ BÖLGESİNİN EGEMENLİK VE YÖNETİMİNİN KKTC’YE AİT OLDUĞU TARTIŞILAMAZ”

Cumhurbaşkanlığı Maraş açılımı ile ilgili açıklama yaparak, “Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin KKTC’ye ait olduğu tartışılamaz” dedi.

Açıklamada, “Devletimiz için öncelikli konu 47 yıldır kapalı tutulan bu bölgenin tüm adanın menfaatine olacak şekilde kendi yönetiminde açılmasıdır ve bu anlamda geri adım atmamız söz konusu olamaz.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, KKTC’nin Maraş açılımı çerçevesinde ortaya koyduğu ilkenin,  1974’te kapalı Maraş’ın önceki sakinleri de dahil meşru hak sahipleri olan gerçek ve tüzel kişilere mülklerinin TMK (Taşınmaz Mal Komisyonu) aracılığıyla çare bulunmasına olanak tanımak olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Böyle bir açılım KKTC toprağı olan kapalı Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaşama dahil edilmesine yol açacaktır.” denildi.

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“ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM”

TMK’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkin iç hukuk yolu olarak tanıdığı bir kurum olduğu belirtilen açıklamada, TMK’nın işlemleri çerçevesinde, 1974’ten sonra Kıbrıslı Rumların, terk ettiği mülklere ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu bölge 3.525.175 metrekaredir (2634 dönümdür) ve özel mülk bağlamında TMK’ya 3000’e yakın başvuru beklentimiz vardır. Bugüne kadar ise TMK’ya kapalı Maraş’a ilişkin 344 başvuru yapılmıştır.

Vakıflar İdaresi de dahil tüm hak sahiplerinin KKTC mevzuatı çerçevesinde haklarını arama yolu açıktır. Vakıflar İdaresi de TMK da dahil olmak üzere muhtelif davalarda hukuk süreçlerine başvurarak bu haklarını halihazırda aramaktadır.

KKTC’nin Maraş açılımı çerçevesinde ortaya koyduğu ilke, 1974’te kapalı Maraş’ın önceki sakinleri de dahil meşru hak sahipleri olan gerçek ve tüzel kişilere mülklerinin TMK aracılığıyla çare bulunmasına olanak tanımak olmuştur. Böyle bir açılım KKTC toprağı olan kapalı Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaşama dahil edilmesine yol açacaktır.  

Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin KKTC’ye ait olduğu tartışılamaz. Devletimiz için öncelikli konu 47 yıldır kapalı tutulan bu bölgenin tüm adanın menfaatine olacak şekilde kendi yönetiminde açılmasıdır ve bu anlamda geri adım atmamız söz konusu olamaz.”

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Son Güncelleme: 21.06.2021 20:10
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