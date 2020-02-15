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Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi. Birliğin Avcılık Asbaşkanlığına Emekli Albay Erdoğan Volkan, Atıcılık Asbaşkanlığına ise Mehmet Besim Özgöker getirildi. 

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi. Birliğin Avcılık Asbaşkanlığına Emekli Albay Erdoğan Volkan, Atıcılık Asbaşkanlığına ise Mehmet Besim Özgöker getirildi. 

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:04
Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanlığı’na Cem Yababa seçildi. Birliğin Avcılık Asbaşkanlığına Emekli Albay Erdoğan Volkan, Atıcılık Asbaşkanlığına ise Mehmet Besim Özgöker getirildi. 
Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Genel Kurulu toplantısında birlik yönetim kurulu belirlendi.
Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Cem Yababa tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik Genel Sekreterliğine İsmail Güneş Güneşoğlu, Genel Saymanlığa Eralp Başman, Trap Atıcılık Sorumlusu Necat İyican (Yrd. Erdinç Özbilgen), Skeet Atıcılık Sorumlusu Kemal Bitirim (Yrd. Kozan Yorgancı), Havalı Silahlar Sorumlusu Pertev Kandemir (Yrd. Zihni Bilgehan), Zıpkın ile Balıkçılık Sorumlusu Burak Çelik (Yrd. Besim Özgöker),  Olta ile Balıkçılık Sorumlusu Tamer Hafız (Yrd. Kıvanç Besim), Av Koruma Sorumlusu Mustafa Özgür (Yrd. Hüseyin Çelebi), Zararlılarla Mücadele Sorumlusu Çoğ. Uzm. Atun Çengizer, Hukuk İşleri Sorumlusu Batur Sağlamer, Lokal Sorumlusu Ozan Hakansoy, faal üyeler İsmail Özgür, Tunç Derebey. 
Birlik Denetleme Kurulu Başkanlığına ise Taşkın Şarkıcı, Hasan Anday ile Hasan Melemen üyeliğe, Disiplin Kurulu Başkanlığına Yünsal İlhan, üyeliklere ise Dt. Ertunç Mevlit ile Ertan Yababa getirildi. Dernek İdari İşler Sorumlusu Senar Koreli olurken, Basın Sorumlusu ise Erhan Akbora oldu.
DOĞAYA 200 HARNUP FİDANI…

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Maraş Avcılık Atıcılık Birliği, Avcılık Federasyonu’ndan alınan 200 harnup fidanını yer tayiniyle 23 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikte ekecek.
Yönetim Kurulu ilk toplantıda şu kararları aldı: 
“Avcılık Atıcılık tüzüklerinin, birliğin kendi tüzüğü ile karşılaştırılıp bazı maddelerin düzeltilmesine gidilmesi. 
Birlik lokalinin kapalı zarf usulü ile kiraya verilmesi veya birliğin işletmesinde kalması. Avcılık Federasyonu’ndan alınmış 200 harnup fidanın yer tayiniyle 23 Şubat 2020’de ekilmesi. 
Avcılık Atıcılık federasyonlarının yıllık faaliyet raporlarının alınması ile avcı üyeleriyle sporcuların faaliyetlere katılması.”
 

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Son Güncelleme: 15.02.2020 14:15
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