Maraş açılımı masaya yatırılacak

Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanıyor.Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu ilk olarak, saat 10.30’da toplanıp güncel konuları ele alacak.

Saat 11.00’de ise Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu, “Maraş açılımı” ile ilgili değerlendirmeler yapacak.

Toplantıda, sadece Maraş konusunun görüşülmesi beklenmiyor.

Başta Koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler ve ülke genelinde meydana gelen yangınların yanı sıra, bir kez daha patlak veren hükümet krizinin de gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Anımsanacağı üzere UBP, Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa etmesiyle meclisteki sandalye sayısı 1’e inen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istemişti.

UBP’nin söz konusu talebi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “hükümetten çekiliriz” açıklaması yapmıştı.