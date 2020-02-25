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Manisa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu “kamyon” Adlı Oyununu Güzelyurt’ta Sahneledi

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Kamyon” adlı oyununu, XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Güzelyurt AKM’de sahneledi. 

Manisa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu “kamyon” Adlı Oyununu Güzelyurt’ta Sahneledi

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Kamyon” adlı oyununu, XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Güzelyurt AKM’de sahneledi. 

25 Şubat 2020 Salı 14:51
Manisa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu “kamyon” Adlı Oyununu Güzelyurt’ta Sahneledi
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Kamyon” adlı oyununu, XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Güzelyurt AKM’de sahneledi. 

Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Baydur’un yazdığı, tek perdelik komedi oyun,  Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz tarafından yönetildi.

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Kaan Şensoy, Harun Ovagülü, Batuhan Nil, Murat Bakır, Selim Can Doğancı ve Fatih Usalp’in rol aldığı oyunda, ıssızlığın ortasında bozulup kalan bir kamyonet ve her an gelmesi beklenen tamirci hikâyesi etrafında yaşanan olaylar anlatıldı.

Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanı Hasan Kalkanlı oyunun sonunda Oyunun Yönetmeni Tayfun Şengöz’e teşekkür plaketi takdim etti.

(ÖZ/HA)

 

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