Mangala benzin döktü, yangına neden oldu!

Lefkoşa'da dün evinin çatı katında mangal yakmak için benzin döken Yahya Beyoğlu, elindeki benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangını söndürmeye çalışan Beyoğlu 2 ayağından yaralandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:08.01.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Hacı Sadık Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın çatı katında, Yahya BEYOĞLU mangal yakmak için mangala benzin döktüğü sırada, elindeki benzin bidonun tutuşması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 metre kare ebatında çatı kaplaması, alet çantası ile içerisindeki muhtelif aletler ve muhtelif ebatlardaki keresteler yanarak zarar görmüştür. Yangını söndürmeye çalıştığı sırada, Yahya BEYOĞLU’nun her iki ayağında yanıklar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.