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Manga: “Kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi şart”

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesinin şart olduğunu vurguladı.

10 Ocak 2021 Pazar 11:18
Manga: “Kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi şart”
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MANGA: “KAMU HİZMETİNDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN ARTMASI İÇİN ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNİN ŞART”

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamu hizmetinde verimlilik ve kalitenin artması için çalışanlar arasındaki farklılıkların giderilmesinin şart olduğunu vurguladı.  
Manga yaptığı yazılı açıklamada, kamuda geçici statülerde çalışanların kadro sorununun çözümsüzlüğünün devam ettiğine işaret ederek, sorunun köklü çözüme kavuşturulması konusunda bir komite oluşturduklarını söyledi. 
Geçicilerin kadrolanması için hükümetin idari bir gerekçeye dayalı olarak sorunu çözmesini talep eden Manga “İnsanımızı sosyal adalet ve gelecek güvencesine sahip olarak yaşatmalıyız ki, KKTC Devleti ilelebet yaşasın” dedi. 

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Kamuda 1 Ocak 1985 tarihinden önce istihdam edilenlere,1 Ocak 1985-1 Temmuz 1987 arasında göreve başlayanlara, 1 Temmuz 1987-1 Ocak 2008 arasında istihdam edilenlere farklı farklı emeklilik düzenlemesi uygulandığına dikkat çeken Manga, söz konusu çalışanların hizmetleri oranında ikramiye haklarına sahip olduklarını söyledi. 
1 Ocak 2008 tarihinden sonra istihdam edilen kamu görevlilerinin  Sosyal Güvenlik Sistemi’ne bağlı olduklarını belirten Manga, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Brüt maaşlarından %13 Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı kesintisi yapılmaktadır.60 yaşına kadar çalışmak zorundalar. Kadın çalışanlara hizmet ilavesi yapılmaz. Emeklilik ikramiyesi almazlar. Yaş haddi sonunda Sosyal Sigorta’dan emekli olurlar. İkramiye olarak sadece ihtiyat sandığı işçi-işveren yatırımlarını alırlar. Bu uygulama ile, 1/1/2002 tarihinden sonra istihdam edilenlerle, özelde çalışanlar, Sosyal Güvenlik açısından eşitlenmiştir. Yaklaşık 1000 civarında ise Geçici Memur statüsünde çalışan vardır. Bunlar arasında 15 yılı aşkın hizmeti olan, ifa ettikleri görevlerde yetenek ve tecrübe kazananlar, Kamu Hizmeti’ne büyük katkı koymayı sürdürmektedirler. Ancak geçici statüleri nedeniyle maaş ve özlük hakları açısından mağduriyet yaşamaktadırlar. Ancak, bunca farklı emeklilik düzenlemesi ile,geçici statüde çalışmak zorunda bırakılan ve haklarından mahrum edilen Kamu çalışanlarından verimlilik ve hizmet kalitesinin yükselmesini beklemek, eşyanın tabiatına aykırı değil midir?”
Manga, pandemi döneminde, özellikle ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinde görev ifa eden ‘Mevsimlik İşçi’ statüsünde çalışanların büyük risk altında çalıştıkların işaret ederek, bu çalışanların normal ödenekli izin, hastalık izini ve ek mesai haklarının bulunmadığını da anımsattı. 

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Son Güncelleme: 10.01.2021 13:16
Anahtar Kelimeler:
Akın MangaMemurSen Genel Başkanı Akın Manga
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