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Manga: “Hiçbir sendika ile birleşme kararı almadık”

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, hiçbir sendika ile birleşme yönünde karar almadıklarını açıkladı.

Manga: “Hiçbir sendika ile birleşme kararı almadık”

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, hiçbir sendika ile birleşme yönünde karar almadıklarını açıkladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
Manga: “Hiçbir sendika ile birleşme kararı almadık”

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, hiçbir sendika ile birleşme yönünde karar almadıklarını açıkladı.

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Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen yönetimi olarak mayıs ayında göreve gelmiş bir ekip oldukları ve kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal gelişimi ve refah düzeyinin yükseltilmesinin sendikal mücadelelerinin ana hedefi olduğu kaydedildi.

“Bugün bazı yerel görsel ve işitsel haber kaynaklarında bünyesinde şahsen bizim ve aynı zamanda da sendikamız ve de en önemlisi devletimizin ana hedef ve ilkeleri ile bağdaşmayan görüşleri olan bir kesimi barındırdığı iddia edilen bir başka memur sendikası ile birleşmeye çalıştığımız iddialarının yer aldığını, üzülerek tespit ettik” ifadelerini kullanan Manga, asılsız haberlerin, sendikanın güçlenmesinden rahatsızlık duyan bazı sendikal örgütler ve kişisel çıkar hesabı yapan bazı şahıs ve odakların  tezgahı olduğunu savundu. 

Manga, Genel Yönetim Kurulu’nun  hiçbir sendika ile birleşmesi yönünde, ne bir alınmış kararı, ne de birleşme girişimi olmadığını kaydederek, “Tam aksine sendikamız temel hedef ve ilkelerini benimseyen herkese de kapımızın açık olduğunu peşinen belirtmek isteriz”dedi.
 

Son Güncelleme: 22.08.2019 20:04
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