Manga: “Halkın derdi seçim değil, yaşam ve geçim”

Memur Sen Başkanı Akın Manga halkın dert ve beklentisinin seçim değil yaşam ve geçim derdi olduğunu kaydetti. Manga gündemi değerlendirdiği yazılı basın açıklamasında, piyasaya kaynak aktarmanın yollarının bulunması gerektiğini söyledi.