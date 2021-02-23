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Manga: “Halkın derdi seçim değil, yaşam ve geçim”

Memur Sen Başkanı Akın Manga halkın dert ve beklentisinin seçim değil yaşam ve geçim derdi olduğunu kaydetti.  Manga gündemi değerlendirdiği yazılı basın açıklamasında, piyasaya kaynak aktarmanın yollarının bulunması gerektiğini söyledi.

23 Şubat 2021 Salı 12:15
Manga: “Halkın derdi seçim değil, yaşam ve geçim”
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Pandemiyle mücadelenin öncelik olmakla birlikte ekonominin ayakta kalmasının da vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu söyleyen Manga, alınacak tedbirlerin yaratacağı etkilerin de göz önünde bulundurulmasını istedi.

“Yaşanan sorunları fırsatçılık olarak değerlendirip erken seçim istemini dile getirenleri kınıyoruz” diyen Manga halkın gündeminin seçim olmadığını kaydetti.

Manga, Türkiye ile imzalanacak ekonomik protokolle ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretilebilecek olanaklar sağlanabilmesi temennisini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 13:28
Anahtar Kelimeler:
Akın Manga
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