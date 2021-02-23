Manga: “Halkın derdi seçim değil, yaşam ve geçim”

Pandemiyle mücadelenin öncelik olmakla birlikte ekonominin ayakta kalmasının da vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu söyleyen Manga, alınacak tedbirlerin yaratacağı etkilerin de göz önünde bulundurulmasını istedi.
“Yaşanan sorunları fırsatçılık olarak değerlendirip erken seçim istemini dile getirenleri kınıyoruz” diyen Manga halkın gündeminin seçim olmadığını kaydetti.
Manga, Türkiye ile imzalanacak ekonomik protokolle ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretilebilecek olanaklar sağlanabilmesi temennisini dile getirdi.