Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, siyasiler dâhil kamuda barem 16’nın üzerinde maaş çekenlere, 1 Ocak 2022 itibarıyla oluşacak hayat pahalılığının daha düşük oranda yansıtılmasının doğru olacağını iddia etti.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın tespitlerine göre, “2022 Mali Yılı Bütçesi’nin, Ekonomi, Maliye Bütçe Plan Komitesi’nde görüşülme sürecinde, Vergi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede onaylanmadığını belirterek, bunun üzerine hükümetin tasarıyı geri çektiğini” kaydetti.

Kamu maliyesinin güçlendirilmesinin tek yolunun kayıt dışılığın kayıt altına alınması olduğunu ifade eden Manga, Vergi Yasası’nda düzenleme yapılırken, “çok kazanandan çok, az kazanandan az” prensibine uygun bir vergi adaleti sağlanması gerektiğini belirtti.

Temmuz 2021-Eylül 2021 dönemi enflasyon oranının yüzde 10.77 olduğunu kaydeden Manga, bu oranın Aralık sonu itibarı ile yüzde 15’in üzerinde olmasının muhtemel olduğunu öne sürdü.

Türk lirasının aşırı değer kaybı nedeniyle küçük esnaf ve sanatkâr ile asgari ücretlilerin alım gücünün büyük oranda azaldığını ifade eden Akın Manga, bu kesimlerin alım gücünü yükseltecek tedbirlerin ivedi olarak alınarak, hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.