Mandıranızı boşalttırmayın !
UBP Lefkoşa Ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu sosyal medyadan adeta isyan etti.
Gardiyanoğlu Halkın Partisini kastederek, Özgürgün için yapılan açıklamalarına karşın veryansın etti. Gardiyanoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada bizden Sarı öküzü isterseniz sizin mandıranızı boşaltırız dikkat edin dedi. Halkın Partisini açıkça tehdit eden Gardiyanoğlu bize mandıranızı boşalttırmayın dedi.
UBP Lefkoşa Ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu'nun paylaşımı tam olarak şu şekildedir :
Bu konuda ilk ve son kez yazıyorum.UBP tabanından sarı öküzü isterseniz, gün geldiğinde UBP sizden tüm mandıranızı alır.Sn Özgürgün’ü seversiniz veya sevmessiniz buna kimse karışmaz. 7 Ocak seçimlerinde Halkın vicdanında aklanan bir kişiyi 16 ay boyunca cek cak’larla tribünlere oynanacağınıza vereydiniz mahkemeye, bileklerine vursaydınız kelepçeleri bir kafese kapatıp popülizm olsun diyede bir selficik çekip paylaşsaydınız. Avukat değilim ama tek bildiğim mahkeme aksini söyleyene kadar herkes masumdur. Not:Bize mandırayı boşalttırmayın. Saygılarımla
Son Güncelleme: 29.05.2019 22:14