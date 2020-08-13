Manavoğlu yasalarla finans anlamında tüketiciyi koruyan iş insanlarının önünü açan ülke konumana gelindiğini söyledi

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis’ten geçen yasalarla finans anlamında tüketiciyi koruyan, iş yapan insanın önünü açan bir ülke konumuna gelindiğini belirtti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında gündemin öne çıkan konu başlıklarını değerlendiren Manavoğlu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hakkında bilgi verdi.



Manavoğlu, yasanın çok komplike bir yasa olduğunu, tefeciliğin artık son bulduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Reform niteliğinde bir yasadır. Mevcut yapı değişiyor. Finansal kiralama, faktoring dediğimiz şirketler fatura karşılığında finansman sağlayacak. Yapıyı Merkez bankası tarafından denetlenen finansman şirketine çeviriyoruz. İnsanlara kağıda imza attırıp para verme dönemi bitiyor. Finans şirketi olmayanlar bu işleri asla yapamayacaklar. Çeki ver, al parayı şeklindeki işlemler yasal olmadığı için bir cezası olacak. Tefecilik yapanlar onda bir fiyata tüketicinin malına el koyabiliyordu, artık olmayacak.”

Tüketiciyi koruyan diğer bir yasa Tüketici Kredileri Yasası’nın da yakın zamanda geçtiğini hatırlatan Manavoğlu, “Ülkemizdeki kanayan yara olan bankaların keyfi faiz düzenlemesinin önüne geçen bir yasadır. Uzun zaman üzerinde çalışılan ama hayata geçirilemeyen bir yasaydı. Halkın Partisi’nin bu yasayı geçirmeye ilişkin de vatandaşa taahhüdü vardı. Tüm partilerin desteğiyle kurulan komiteyle sonuca ulaştık. Tüketiciyi şeffaf bilgilendiren, cayma hakkı veren, bankaların faiz oranlarını keyfi değiştirmelerine izin vermeyen, tüketiciyi koruyan bir yasa oldu” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Halkın Partisi’nin siyasete girme amaçlarının sistemdeki yanlışları düzeltmek olduğunu söyledi.

“Şikayet eden herkes bir bakıyorsunuz aslında statükonun devam etmesini istiyor” diyen HP Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Halkın Partisi olarak adil olmayan her şeyin önüne geçmeye çalışıyoruz. Adil olmayan işe alımlarda değiştirdiğimiz, engellediğimiz çok şey oldu. Mülakat sınavı istismara açıktır. Parti olarak da üzerinde çalıştığımız bir yasa var; o da ikinci bir Kamu Hizmeti Komisyonu kurulması. Anayasada da yeri vardır. Alımlarla ilgili sınavları yapacak ikinci bir komisyona ihtiyaç var. Kamu Hizmetleri Komisyonu sorumluluğu dışında kalan tüm kurum, kuruluş ve kamu bankalarının kendi yasalarıyla istismara açık istihdam yapmalarının önüne ancak ikinci bir komisyon oluşturarak geçebiliriz. Örneğin geçici öğretmenler için sınav hazırlamak ikinci bir komisyon tarafından yapılabilir. Yapılması gereken Kamu Hizmeti Komisyonu’nun dışındaki tüm istihdamları bir başka komisyon altında sınavlı hale getirmektir. Böylece bu ülke de bunları konuşmaktan ve vakit kaybetmekten kurtulur.”