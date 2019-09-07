banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
AKACAN'IN KARA KUTUSU YAKALANDI
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
GİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307

Manavoğlu: “Siyasi eşitlik sağlanmadıkça görüşmelerin sonu hayal kırıklığıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.

Manavoğlu: “Siyasi eşitlik sağlanmadıkça görüşmelerin sonu hayal kırıklığıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
Manavoğlu: “Siyasi eşitlik sağlanmadıkça görüşmelerin sonu hayal kırıklığıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.

HP’den verilen bilgiye göre, Manavoğlu katıldığı bir televizyon programında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un görüşmelerinin beklenti ve umut yarattığını ama sonuçsuz kalabileceğini belirtti.

Manavoğlu, şöyle devam etti: 
“Her çeşit çözümü savunan her kesim, Rum tarafının bu konuda isteksiz olduğunu biliyor. Rum tarafı, elindeki bütün gücü ne kadar daha artırabilir, ‘eski sisteme, 63-74 arası veya öncesi sisteme nasıl dönebilirim’ derdinde. Görüşmelerle, bu kafa yapısında bir değişiklik olmasını beklemiyorum, umarım yanılırım”

Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanan ekonomik protokole de değinen Manavoğlu, TC yardımlarının yani hibe olarak verilen kaynağın protokol şartları dışında olması gerektiğini savundu. Manavoğlu, “Protokolde yazanların dışında; Türkiye Cumhuriyeti’nden, yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek, ekonomik kriz ve afet sonrası yaraları sarmak için ek bir kaynak gönderilmesini beklerdim. Fakat kendi ülkelerindeki seçim, sistem değişikliği gibi durumlar nedeniyle, buradan gidip temas kuran kimse olmadı. Sıkıntı orada başladı. İletişim kopukluğu giderildi ama direkt ve daha çok iletişim kurulması gerekir” dedi.

banner317
Elektrik konusuna da değinen Manavoğlu, KIBTEK’in acele yatırım talebinde bulunmasının sebebinin, bu yaz tüketimi karşılayamama ihtimali olduğunu savundu.

Manavoğlu, şunları kaydetti:
“Gönül ister ki, kablo gelsin, solar enerji çoğalsın ki bacalardan zehir çıkmasın. Tribün demek bacadan buhar çıkmaya devam etmesi demek. Eğer direkt enterkonnekte bağlantı alamayacaksak bu yatırımı yaptıktan sonra filtre için bir proje geliştirmek gerekebilir”

Şu an kabloyla ilgili bir anlaşma olmadığını ve bu netleşmediği sürece KKTC’nin kendi başının çaresine bakması gerektiğini belirten Manavoğlu, “2024 AKSA’nın sözleşmesinin yenileme zamanıdır. Dönemin hükümetleri çoğu zaman pazarlık edemeden imza attı. Bir önceki hükümetin yapmadıklarının da imzası atılır aslında” dedi.

“Zamanında hata yapıldı ve Kıbrıs Türk Havayolları kaybedildi ama hata yapıp KIBTEK’i kaybedemeyiz” diyen Manavoğlu, KIBTEK gibi ELSEN’in de sorumluluğunun çok büyük olduğunu savundu.

Son Güncelleme: 07.09.2019 15:52
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuGülşah Sanver Manavoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Eylül 2019 Pazar Gündemi
8 Eylül 2019 Pazar Gündemi
Akpınar, ünlü oyuncu İlker Ayrık ve beraberindeki ekibi kabul etti
Akpınar, ünlü oyuncu İlker Ayrık ve beraberindeki ekibi kabul etti
Kıbrıs KEMPO şampiyonası yapıldı
Kıbrıs KEMPO şampiyonası yapıldı
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “senaryo” oyunuyla devam etti
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “senaryo” oyunuyla devam etti
Tatar: “Sürecin çok başarılı olacağına inanmıyoruz”
Tatar: “Sürecin çok başarılı olacağına inanmıyoruz”
3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Akıncı: “Sonuç hakkında yorum yapmak için erken”
Akıncı: “Sonuç hakkında yorum yapmak için erken”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Girne’de sahne aldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Girne’de sahne aldı
Kav’ın Parkeoloji Çocuk Etkinliği 29 Eylül’de
Kav’ın Parkeoloji Çocuk Etkinliği 29 Eylül’de

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim