Manavoğlu: “Seçimler ülkenin kaderini belirleyecek”

HP’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Manavoğlu, bu sürecin ülke için çok önemli olduğunu ifade ederek, erken genel seçim sonrası oluşturulacak istikrarlı bir koalisyonun icraat yapma noktasında çok önemli olacağını söyledi.

“Bu seçim ülkenin kaderini belirleyecek” ifadesini kullanan Manavoğlu, pandemi ve ekonomik sıkıntılara işaret etti, yeni dönemde ekonomik planlamalar ve mevcut durumun dikkate alınıp, ülkenin önünü açmak için ciddi anlamda çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yapılması gereken çalışmalar ve partisinin bu yönde yaptığı çalışmalara değinen Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP’nin “karma oyun kaldırılacağı” yönündeki açıklamasına ilişkin de, “Dostlar alışverişte görsün” yorumunu yaptı.

Manavoğlu, UBP-HP görüşmesinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda ilçeler arasındaki oy kullanma farkının kaldırılması için ufak bir değişiklik yapılması konusunda görüş birliği sağlandığını anlattı.



Manavoğlu, karma oyun kaldırılmasının neden bu dönemde mümkün olamayacağını şu sözlerle ifade etti:“Bize bir teklifle gelinmemesinden anladık ki, cepte bir hükümetle gelindi. Esas amaç, bir seçim hükümeti planladıklarını söylemekti. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda ufak bir değişiklik yapılarak oyların yanmasının engellenmesi konusunda konsensus sağlandı. Bu sorunu çözecek bir formül bulunması konuşuldu ama karma oyun kaldırılması konuşulmadı. Seçime bu kadar kısa bir süre varken bu değişikliğin yapılabilmesi mümkün değildir. Bu söylemler bir kandırmacadan ibarettir. Gündemi değiştirme çabasıdır. Ad-Hoc Komite kurulması, değişikliğin komitede görüşülmesi, Genel Kurul’a gelmesi, yasalaşması bu sürede imkansız. Diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu da belirlenen tarihe göre mevcut yasaya göre seçim hazırlıklarını yapacak, oy pusulalarını hazırlayacak. Komiteler yaz aylarında, bizim önerdiğimiz gibi çalışsaydı bu olabilirdi ama çalışmadı.”Covid19 vaka sayılarının önümüzdeki kış aylarında artmasının beklendiğini hatırlatan Manavoğlu, denetlemenin olmadığını söyledi, yetkilileri göreve çağırdı.