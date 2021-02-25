Manavoğlu: “Önemli görevlere şaibeli isimlerin atanması ülkeye yapılan en büyük kötülüktür”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümetin önemli görevlere ‘şaibeli’ isimleri atadığını öne sürerek, “Önceden birçok konuda soruşturması, şaibesi olan kişilerin yeniden önemli görevlere atanması bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin izlediği politikanın ve yaptığı kabine değişiminin şekli ile zamanlamasının vatandaşa güven vermediğini savunan Manavoğlu, izlenen bu yolun topluma, ülkedeki idari ve siyasi yapıya büyük zarar verdiğini ifade etti.

Yapılan atamalarla ilgili de konuşan Manavoğlu, “Hükümet kurulduğundan itibaren atamalarla ilgili birçok söylenti çıktı. Yapılan atamalarda liyakat kriteri aramalarını geçtik ama önceden birçok konuda soruşturması, şaibesi olan kişilerin yeniden önemli görevlere atanması bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET AÇIKLAMALARIYLA HALKI KAOSA SÜRÜKLÜYOR”

Denetleme konusunun ülkenin en büyük eksiklerinden biri olduğunu söyleyen Manavoğlu, pandemi sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişiklikle denetleme konusunda belediyelere de yetki verildiğini aktararak, “Bu organizasyon çok daha önceden yapılmalıydı” dedi.

Manavoğlu, “Başbakan 65 günlük hükümet olduklarını ve kendilerinden çok şey beklendiğini söyledi. Bu ülkede yaşayan ve sorunları bilen bir kişi. Bir önceki hükümette de yer alan bir partinin genel sekreteriydi. Bu ülkedeki sorunları biliyordu. Koltuğa oturma sevdasıyla derme çatma bir hükümet kuruldu. Sıkıntı sadece Başbakan’da değil. Başbakan Yardımcısı ve diğer bakanlar şeklinde sıkıntı devam ediyor. Erhan Arıklı hükümete girdi ama hala daha kendini muhalefette zannediyor. Şu an yaptığı konuşmalar eskiden yaptığı muhalefet konuşmalarıyla da örtüşmüyor. Hükümette bir söylem birliği yapacaklarına herkes çıkıyor ve kendine göre demeç veriyor. Halkta bir güven bunalımı oluyor. Yaratılan hava halkı kaosa sürüklüyor” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI BM’YE BASKI YAPMALI, RUM TARAFI TURİSTLERİN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEMEMELİ”

Rum tarafının pandemiyi bahane ederek sınırları kapattığını da hatırlatan Manavoğlu şunları kaydetti:

“Larnaka üzerinden gelen kişilerin ülkemize geçişlerine izin vermediler. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu durumu çözmesi gerekiyor. BM’ye baskı yaparak insan haklarına ve Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı bir durum olduğu anlatmalıdır. Tamam; Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte Kıbrıs konusunda belli bir politika izleniyor. Ancak biz ülke olarak ekonomik sıkıntılar yaşarken Rum tarafının ülkemize gelmek isteyen turistleri engellemesi kabul edilemez. Turizmi de baltalıyorlar. Covid19 nedeniyle biz buna sessiz kalırsak, konunun üzerine gitmezsek Rum kesimi bu uygulamayı daha katı bir şekilde sürdürecektir.”