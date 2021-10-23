Manavoğlu'ndan Tatar'a eleştiri

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Kıbrıs Türk tarihinin en büyük skandalları içinde “gezmek” ve “plaket ve cübbeleri toplamakla” suçladı.

Genel siyasi manzarayı sorduğumuz Manavoğlu, “Hükümet yok, başbakan var mı yok mu belli değil… Siyasi arena hiç yaşanmamış akla hayale sığmayan skandallarla çalkalanıyor, meclis zaten açılamıyor. Kıbrıs Türk tarihinin en büyük skandalları yaşanıyor. Ülkeyi bütünleştirecek, umut olacak, toplum lideri nerede? Ülke elden gidiyor, devlet yok oluyor o da geziyor, plaket cübbe topluyor.” ifadelerini kullandı.