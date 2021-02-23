Manavoğlu'ndan Ersan Saner için şaşırtan yorum!

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, katıldığı bir televizyon programında Başbakan Ersan Saner’in her durumda gülen bir yüz ifadesiyle açıklama yapıyor olmasına da değinerek, onca karşı eleştiriyi dinleyen Başbakan'ın gülen bir yüzle, hiçbir şey olmamış gibi konuşma yapmasına anlam veremediğini belirterek, “Sakinleştirici kullanıyor belli ki... Ya da beyni o kadar bir uyuşmuş ki sakinleştirici kullanmadan da her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasını yapabiliyor” dedi.

"TÜRKİYE’Yİ DE ZOR DURUMDA BIRAKIYORLAR"

Türkiye ile ilişkiler noktasında mevcut hükümetin Türkiye’ye ‘biz idare edemiyoruz, gelin bizi idare edin’ şeklinde talepte bulunarak Türkiye’yi de zor durumda bıraktığını söyleyen HP Genel Sekreteri Manavoğlu, hükümetin eylemlerinin iç ve dış politikada henüz anlaşılmasa da ileride büyük sorunları beraberinde getireceğini savundu.

“Bu çok yanlış bir yol ve bunu anlayamıyorlar” diyen Manavoğlu, söz konusu anlayışın Kıbrıs Türküne ve Türkiye’ye ciddi zarar vereceğini belirtti.

“BU HALK BU KİŞİLERİ UNUTMAYACAK”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, iç ve dış politikada atılan adımlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) seçmeninin de rahatsız olduğunu savunarak, “Bu halk, bu kişileri unutmayacak” dedi.

“ERTELEME OLMAZSA HAZİRAN'DA SEÇİM OLUR”

Erken seçim için daha önce Mart ve Nisan aylarının konuşulduğunu fakat içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında seçim yapılmasının zor olduğuna işaret eden Manavoğlu, “Ertelenme olmazsa Haziran’da seçim olur” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI