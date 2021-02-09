Manavoğlu: “Mutasyonlu virüsün tespit edildiği daha önce paylaşılmalıydı”

HP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Cumhuriyeti’ne virüs mutasyon analizine gönderilen numunelerde İngiltere varyantı Covid19 virüsünün tespit edildiği” yönündeki açıklamasının zamanlamasına tepki gösterdi.

“GECİKMENİN SORUMLUSU KİM?”

Örneklerin hangi tarihte Türkiye’ye gönderildiğini ve gecikmenin sorumlusunun kim olduğunu soran Manavoğlu, “Gecikme yüzünden daha önceden alınması gereken sıkı tedbirler ve korunma şartları gecikti mi? Bu durum önceden kamuoyuyla paylaşılabilseydi halkımız daha tedbirli davranır mıydı? Yöneticiler doğru kararları almak için önceden daha ciddi uyarı almış olmazlar mıydı? Ocak ayının ilk haftalarında alınacak olan daha kısa bir kapanma kararıyla toparlayamaz mıydık? Özel de özel sektöre genelde tüm çalışanlara ve işverenlere, daha erken alınacak doğru tedbirler ve kararlar daha az zarar vermez miydi? Hepimizi tehdit eden bu tehlikeyi daha önceden bilsek olmaz mıydı? Devlet olmak bunu gerektirmez mi?” sorularını yöneltti.



