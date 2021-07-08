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Manavoğlu: “Hükümet denetlemeler konusunda da sınıfta kaldı”

08 Temmuz 2021 Perşembe 18:45
Manavoğlu: “Hükümet denetlemeler konusunda da sınıfta kaldı”

“YENİDEN KAPANMAYA GİTMEK KAMU MALİYESİ İÇİN İNTİHARDIR”
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Covid 19 vakalarının arttığı ve herkesin yeniden kapanma olup olmayacağını konuştuğu bugünlerde hükümetin hiçbir açıklama yapmamasını eleştirdi.
Yazılı açıklama yapan Manavoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bakanlıkları ve kurumları göreve çağırması ve bu konuya çok daha fazla enerji sarf etmesi gerektiğini belirtti. 
Manavoğlu, hükümete, “Ekstra önlem olarak neler alınacak? Etkin denetim yapılacak mı? Nasıl yapılacak? Nasıl planlama yapıldı? Pozitif vakalar eve gönderiliyorsa denetim anlamında neler yapılıyor? Pozitif vaka çıkan bölgeler ve noktalar etkin takip ediliyor mu?” sorularını yöneltti.
Gülşah Manavoğlu, salgının en başından beri denetim konusunda çok etkin bir şekilde devriye ve mesai yapan Emniyet Müdürlüğü ve belediyelerin ciddi caydırıcılığı olan bu denetimlerin bugünlerde yapılmadığına işaret etti. Manavoğlu, “Belediyelerin maddi problemleri denetim konusunda geri durmalarına sebebiyet veriyor. Gerekirse çok hızlı bir şekilde özellikle denetlemeler konusunda belediyelere maddi destek verilmelidir” dedi.
Hükümet bu konu da sınıfta kaldığını, halka güven vermediğini ve halkı rahatlatamadığını iddia eden Manavoğlu, bunun tam aksine, halkı büyük bir kafa karışıklığı ve gerginlik içerisinde bırakacak sorumsuz davranışlarda bulunulduğunu savundu.

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“YENİDEN KAPANMAYA GİTMEK KAMU MALİYESİ İÇİN İNTİHARDIR”
Manavoğlu, aşılamanın önemine de dikkat çekerek, elimizde bol miktarda aşı olduğunu, aşılama kapasitesinin de yeterli olduğunu ancak vatandaşları ve çalışanları aşıya getirme konusunda yeterince hızlı davranılmadığını belirtti. 
Manavoğlu, “Hükümet daha etkin duyurular ve kamu spotlarıyla aşılanmayı hızlandırmalı. Aşı çok önemli; yaz aylarında iki doz da yapılmalı, kış öncesi de üçüncü dozlar için hazır olunmalı. Tam açılıp denetlemeyip kapanmaya gitme hem esnaf hem çalışan hem de kamu maliyesi için bir intihardır” dedi. 
“HÜKÜMET SİLKİNİP KENDİNE GELSİN, HALKIN SAĞLIĞINDAN VE GEÇİMİNDEN SORUMLU OLDUĞUNU UNUTMASIN”
Çalışma Bakanlığı’na 10 gündür bakan atamasının yapılmaması konusuna da değinen Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in bu şekilde anayasayı ihlal ettiğini söyledi.
Hükümeti eleştiren Manavoğlu, “Başbakan Yardımcısı, makamına oturduğu günden beri popülizm yapacak diye birçok asılsız söylemde bulundu, aklı karışık sinirli bir şekilde oraya buraya saldırarak hem kurumları hem de devlet organlarını itibarsızlaştırıyor. Hükümet silkinip kendine gelmelidir. Madem bu koltuklara yapıştılar, bu kadar zamandır yapamadıkları görevlerini bundan sonra yapsınlar. Madem bu ülkeyi yönettiklerini zannediyorlar, o zaman bu ülkenin halkının sağlık güvenliğinden, eğitiminden, asayişinden, geçiminden sorumlu olduklarını unutmasınlar, bizim sesimize, sivil toplumun sesine kulak versinler ve sorumlu icraat yapsınlar” ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2021 18:50
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