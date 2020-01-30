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Manavoğlu: “Eşit, adaletli bir ortam için yola çıktık, ilerliyoruz”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Gülşah Sanver Manavoğlu, “Meclis’e girdikten sonra, bulunduğumuz hükümetlerde verdiğimiz sözleri tutmak için gerekli girişimleri her zaman yapan bir parti olduk” ifadesini kullandı. 

Manavoğlu: “Eşit, adaletli bir ortam için yola çıktık, ilerliyoruz”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Gülşah Sanver Manavoğlu, “Meclis’e girdikten sonra, bulunduğumuz hükümetlerde verdiğimiz sözleri tutmak için gerekli girişimleri her zaman yapan bir parti olduk” ifadesini kullandı. 

30 Ocak 2020 Perşembe 15:04
Manavoğlu: “Eşit, adaletli bir ortam için yola çıktık, ilerliyoruz”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Gülşah Sanver Manavoğlu, “Meclis’e girdikten sonra, bulunduğumuz hükümetlerde verdiğimiz sözleri tutmak için gerekli girişimleri her zaman yapan bir parti olduk” ifadesini kullandı. 

Sürecin kolay olmadığını belirten Manavoğlu, “9 milletvekiliyle koalisyona ortak olunca verdiğiniz sözleri yerine getirebilmek de çok kolay değildir. Tek başına iktidar olmadıktan sonra değişimi sağlamak çok kolay değildir.” dedi.

Manavoğlu katıldığı bir televizyon programında, HP’nin eşit, adaletli bir ortam için bu yola çıktığını, o yolda ilerlediğini ve siyaset arenasından çekilmesi halinde  ülkenin gideceği noktanın belli olduğunu söyledi.

“FONLARDA BİRİKEN MİKTARLAR ÜLKE SIKINTILARINI GİDERMEK İÇİN KULLANILABİLİR”

HP Milletvekili Manavoğlu, Yerel İşgücü Destekleme Fonu’nda biriken miktara da değindi. 

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Fondaki paranın işçi primlerinden değil, işverenin üstlendiği primlerin birikmesiyle oluştuğunu söyleyen milletvekili, mesleki eğitimler ve yeni iş sahaları açmak için düşünülmüş bir tüzük olduğunu belirtti. 

Manavoğlu, “Ciddi bir para birikmiştir. Ekonomik anlamda sıkıntılar çekiyorsak, yollarımızı yapamıyorsak, sağlıkta ilaç eksikliği gibi temel sorunlarımız varsa Yerel İşgücü Destekleme Fonu, turizm fonu, piyangolar fonu gibi kaynakları Bakanlar Kurulu değerlendirmelidir. Biriken miktarların hatırı sayılır bir kısmı ülke sıkıntılarını gidermek için kullanabilir. Bir seneliğine seferberlik ilan edilip böyle bir uygulama yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“BANKACILIK SİSTEMİNİ VE MÜŞTERİYİ KORUMAYA YÖNELİK BİR YASA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Manavoğlu, borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleme yasasıyla ilgili de konuştu. 

“Dörtlü hükümet döneminde tüketicilerin kredilerini düzenleyecek bir yasa tasarısı yapmak için çalışıldı. 2019’un son ayında da tamamlandı ve ‘Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ adıyla Meclis’e verildi. Tüketicinin aldığı borcun faizinin belli bir süre değişmemesini, şeffaf ve net sözleşmelerle borçlanmasını sağlayan bir yasaydı” diyen Manavoğlu, şöyle devam etti: 

“2017’de bankacılık yasasını hazırlarken hem bu konudaki maddeleri hem de diğer problemleri çözecek formüller üzerinde duruldu. Ancak gördük ki; eksikler var. Komitede, esas yasayı ve ‘Tüketicileri Koruma Değişiklik Yasa Tasarısını birlikte çalışacağız. Böylece esas yasa yeniden düzenlenecek. Sistem kişileri ödeme kabiliyetine göre borçlandırılmalıdır. Hem bankalar zarar etmesin hem kişiler zorlanmasın. Borç ilişkilerinde hazırlanacak olan sözleşme ve senetleri daha şeffaf, daha müşteriyi bilgilendirici şekle getirmek amaçlanmaktadır. Yasalarla belirlenmeyen çeşitli masrafları düzenlemek de bir diğer hedeftir. Çalışmamız, bankacılık sistemini ve müşteriyi korumaya yöneliktir.” 

Son Güncelleme: 30.01.2020 18:13
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Ve Lefkoşa İlçe Başkanı Gülşah Sanver ManavoğluGülşah Sanver Manavoğlu
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